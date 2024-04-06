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«Травма Дублевича поможет нам еще больше объединиться». Курич — о победе над УНИКСом

Форвард «Зенита» Курич оценил прогресс команды во второй части сезона
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Фото Александр Павлов, БК «Зенит»
Форвард «Зенита» отметил прогресс команды во второй части регулярного сезона.

В матче недели Единой лиги ВТБ «Зениту» удалось взять реванш у УНИКСа (91:87) за недавнее поражение в Казани. После этого успеха (кстати, 100-я победа Чави Паскуаля в рамках турнира) сине-бело-голубые сохраняют шансы финишировать на втором месте в регулярном сезоне. О том, почему это важно, «СЭ» рассказал форвард петербургского клуба Кайл Курич. Американец стал одним из героев встречи, набрав 15 очков.

Главную звезду турнира можно будет назвать после финала плей-офф

— Ваша команда впервые обыграла УНИКС в этом сезоне. Насколько это важный результат перед стартом плей-офф?

— Важна каждая победа, особенно когда приближается пора решающих игр сезона. Мне кажется, что тут самое главное, что мы победили принципиального соперника при своих болельщиках, которые полностью заполнили арену. Оказали нам невероятную поддержку. Еще один момент — радует, что мы сильно прибавили на втором этапе регулярки («Зенит» в семи матчах из восьми после разделения команд на первую шестерку и вторую восьмерку, — «СЭ»).

— Во второй половине вы забили сразу три трехочковых, в том числе один с фолом. Довольны собой?

— В первой половине у меня тоже были попытки атаковать из-за дуги, но УНИКС очень плотно защищался. Броски были с серьезным сопротивлением. После перерыва мы лучше стали двигать мяч, соперники немного подустали, поэтому появлялась возможность открытых бросков. Рад, что мне удалось внести свой вклад в победу. Хотя, конечно, могу бросать с гораздо лучшим процентом.

— Лидер казанцев Ненад Димитриевич набрал всего пять очков в третьей и четвертой четверти. Это стало ключом к победе?

— Мы не концентрируемся на том, чтобы закрыть одного игрока соперника. Все-таки у УНИКСа хватает баскетболистов, которые могут взять игру на себя и сделать разницу. Так что ключом к непростой победе стала наша командная защита.

— Томас Эртель провел блестящую концовку встречи. Можно назвать его главной звездой турнира?

— Думаю, что главную звезду турнира можно будет назвать только после того, как одна из команд поднимет над головой Кубок Белова. Надеюсь, что это будет «Зенит».

Фото Александр Павлов, БК «Зенит»

Нам тяжело без Дублевича

— Вы сохраняете шансы занять второе место в регулярке, если выиграете два оставшихся матча. Насколько это важно?

— Повторюсь, важна каждая победа и чем выше мы будем в турнирной таблице, тем лучше. Плей-офф будет очень плотным, поэтому важен каждый нюанс. Хочется иметь преимущество своего паркета. Так что постараемся выиграть два оставшихся матча до плей-офф. Хотя будет непросто.

— Во многом положение «Зенита» определится после матча с «Локомотивом-Кубань» в Краснодаре. Что скажите о своем сопернике?

— С «Локо» у нас в этом году всегда получаются сложные матчи, начиная с финала Суперкубка. Безусловно, у них очень сильная команда, с классным подбором игроков. Но мы будем фокусировать на себя, постараемся показать свою лучшую игру, которую хотим видеть от себя в плей-офф.

Форвард &laquo;Зенита&raquo; Георгий Жбанов (в&nbsp;центре) и&nbsp;защитник ЦСКА Мело Тримбл (справа). «Зенит» вырвал победу у ЦСКА. Тримбл из героя превратился в антигероя

— Команда потеряла Бояна Дублевича. Насколько это серьезная потеря?

— Нам тяжело без Дуби. Это один из наших ключевых игроков, обладающих невероятным опытом. Надеюсь, что его травма поможет нам еще больше объединиться ради общего результата. Будем стараться забрать на себя его минуты. А он шаг за шагом будет восстанавливаться.

Баскетбол
БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
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