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1 апреля, 22:30

ЦСКА продолжает борьбу за победу в регулярке. «Локо» развалился во второй половине

ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» и одержал 25-ю победу в сезоне
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Защитник ЦСКА Мело Тримбл.
Фото ПБК ЦСКА
Краснодарцы не смогли сдержать Тримбла и Ханлана.

Единая лига ВТБ. Регулярный сезон-2023/24
ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — 86:73 (16:15, 19:28, 32:16, 19:14)
ЦСКА: Тримбл (22 + 7 подборов + 5 передач), Ханлан (16), Ухов (10 + 6 подборов)
«Локомотив-Кубань»: Акун-Перселл (17), Мартюк (12), Ндур (10)
«Мегаспорт». 3022 зрителей.

ЦСКА одержал первую домашнюю победу над «Локомотивом-Кубань» в этом сезоне и догнал УНИКС в таблице (у обеих команд по 25 побед). Армейцы вновь неудачно начали матч, но выиграли вторую половину с разницей в «+21». У Мело Тримбла — 16 очков после большого перерыва, у Ивана Ухова — 4/8 — с игры.

Мощный прессинг

«Локо» приехал в гости к ЦСКА в роли фаворита. В двух последних матчах подопечным Александра Секулича удалось сравнять счет в сезонной серии против УНИКСа (2:2) и впервые с прошлогоднего плей-офф переиграть «Парму». В обеих встречах краснодарцы более чем в два раза превзошли соперников по подборам в нападении.

Баскетболисты ЦСКА после двух домашних поражений очень хотели реабилитироваться перед своими болельщикам. Напомним, что в игре с «Енисеем» армейцы провалили заключительную четверть, а с «Зенитом» — всю первую половину.

Форвард &laquo;Зенита&raquo; Георгий Жбанов (в&nbsp;центре) и&nbsp;защитник ЦСКА Мело Тримбл (справа). «Зенит» вырвал победу у ЦСКА. Тримбл из героя превратился в антигероя

В этот раз армейцы вновь очень слабо выглядели в начале встречи. Начали игру с 0/6 из-за дуги, а прессинг гостей по всей площадке вынудил команду Эмила Райковича совершить 8 потерь за полторы четверти. «Локо» постепенно воплотил это ошибки в комфортное преимущество (40:29). Особенно в эти минуты был хорош Андрей Мартюк, властвовавший под кольцом соперника. Также отлично со скамейки игру усилил Александр Щербенев, который по традиции проводит сильные игры против ЦСКА: забил трехочковый, отдал две передачи, да и еще заставил Никиту Курбанова совершить два фола меньше чем за минуту.

Впрочем, никто не гарантировал «Локо» легкую победу. После большого перерыва армейцы заиграли на высоком уровне, выиграв двухминутный отрезок со счетом 9:3. Причем все началось с классного блок-шота Ливио Жан-Шарля на Окаре Уайте. «Локо» не пришел в себя даже после тайм-аута Секулича. У игроков же ЦСКА наконец-то «полетели» трехочковые. Мело Тримбл и Оливье Ханлан как будто исправлялись за неудачную концовку прошлого матча.

Если бы не удачный отрезок от новичка команды Патрика Миллера, то гости проиграли бы третью четверть вчистую. Хотя и так 32 пропущенных очка за одну четверть — серьезный удар по самолюбию.

Фото ПБК ЦСКА

Впервые без интриги в концовке

В дебюте заключительной четверти стало окончательно понятно, что защита «Локо» перестала работать. Размены уже не давали такого эффекта, а прессинг ЦСКА легко разбивал за счет скорости маленьких игроков. После точного трехочкового от Ивана Ухова армейцы повели «+12».

После минутной паузы игроки «Локо» не справились с Тримблом, который становится специалистом по краснодарскому клубу. К тому же важную роль сыграл Ханлан, серию «трешек» выдали Курбанов, Антонов и Ухов. Армейцы не просто перехватили лидерство, но и безжалостно пошли вперед. На этот раз — впервые в сражении этих команд в нынешнем сезоне — обошлось без нервной концовки. Отметим, что это поражение лишило краснодарцев шансов занять первое место в регулярке.

— Я бы не сказал, что мы уступали сопернику в «физике», но почему-то были психологически скованны в начале встречи, — отметил «СЭ» Иван Ухов. — Находили открытые броски, логичные, но не могли их реализовать. Это надломило нас, но в перерыве тренеру удалось нас раскрепостить. В третьей четверти забили много сложных мячей и отзащищались против их лидеров.

— Ливио Жан-Шарль сказал, что твои дальние попадания в заключительной четверти стали ключевыми в этой встрече. Почувствовал свой бросок?

— Да, в последних двух играх у меня была какая-та засуха. Никак не мог попасть из-за дуги. К счастью, это удалось сделать в столь важный момент.

— Вы догнали УНИКС по количеству побед. Насколько важно выиграть регулярку?

— Безусловно, всегда хочется начинать плей-офф в роли победителя регулярного сезона. Иметь преимущество домашней площадки на всех стадиях. Но мы стараемся об этом не думать, просто улучшаем свою игру, чтобы подойти к матчам на вылет в своей лучшей форме.

— Ханлан провел пока лучший матч в составе ЦСКА. Как он адаптируется?

— Он большой молодец. Помог разгрузить наших разыгрывающих, акцент защиты соперника сместился на него. Плюс Оливье попадает с хорошим процентом. Это очень важно в плотных играх.

— Каспера Уэйра не хватает?

— Очень ждем его возвращения. Каспер — наш мотор, который тащил нас весь сезон. Но от травм никто не застрахован. Надеюсь, что он уже на подходе и скоро вернется в строй.

БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
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