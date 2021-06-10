Прощальная гастроль. Армейцы закрыли легендарный дворец 27-м титулом

В третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ московский ЦСКА вновь обыграл казанский УНИКС. Эта игра стала последней в истории для домашней арены армейцев.

Единая лига ВТБ. Финал. Третий матч

ЦСКА — УНИКС — 89:81 (29:24, 23:16, 25:26, 12:17)

ЦСКА: Шенгелия (19 + 7 подборов), Клайберн (18), Хэкетт (17)

УНИКС: Браун (25 + 11 подборов), Смит (17), Уайт (12), Холланд (12)

Счет в серии: 3-0.

Как уже привыкли болельщики, в начале июня гегемон отечественного баскетбола оформляет очередной чемпионский титул. Нынешний стал уже седьмым подряд в Единой лиге и 27-м за 30 сезонов — дважды в начале нулевых золото брал «Урал-Грейт», а прошлый розыгрыш чемпионата был остановлен из-за коронавируса. И завоевали его красно-синие даже как-то буднично, «засушив» УНИКС в решающей серии.

Судьба титула, по сути, была решена после двух игр в Казани. Две победы армейцев были настолько уверенными и по игре, и по счету, что поверить, будто УНИКС сможет следом выиграть трижды подряд у ЦСКА, было очень тяжело.

Большое закрытие

Культовый статус матчу придало предстоящее закрытие арены красно-синих. УСК имени Александра Гомельского, давно ставший армейцам домом, доживает последние дни. Спорткомплекс, которому уже чуть больше 40 лет, скоро будет снесен для строительства новой многофункциональной арены. Ничего удивительного, что особый настрой в этот вечер был и у игроков ЦСКА, и у болельщиков, на прощание собравших на трибунах аншлаг.

Чемпионства ЦСКА, как уже говорилось, давно стали такой же традицией, как поход в баню перед Новым годом для компании друзей из кинофильма «Ирония судьбы». При этом в силу существующего формата армейцы обычно оформляют очередной титул на выезде. А вот на паркете УСК команда за всю историю Единой лиги проводила последний матч сезона всего раз, и было это семь лет назад в серии с «Нижним Новгородом». И вот в нынешнем сезоне, где ЦСКА впервые за долгие годы стал лишь четвертым в регулярке, он начинал финал в гостях, а домой приехал уже с солидным преимуществом. Поэтому упускать такую возможность хозяева не собирались.

УНИКС же задачи на сезон уже выполнил. Команда вернулась в Евролигу, став финалистом Кубка Европы, впервые с 2016 года дошла до решающих матчей Единой лиги. И даже отсутствие титулов не мешает казанцам считать нынешний год очень успешным. Нет, нельзя сказать. что они сдались без игры. Борьба на паркете была, и какая! При этом сами баскетболисты УНИКСА, пожалуй, до конца не поверили, что эту серию еще можно спасти.

Игра в контроль

Стартового запала у гостей хватило на четверть, ставшую праздником атакующего баскетбола, команды на двоих набрали 53 очка. Впрочем, уже в самом начале армейцы набрали семь очков подряд — «трешка» Курбанова, попадания шикарно выглядящего в финале Шенгелии и Фойтманна. Но УНИКС, который тащили Браун и Смит, москвичей догнал. Впрочем, уже после минуты игры во второй преимущество ЦСКА стало двузначным после дальнего попадания Лундберга и данка Клайберна.

С этого момента, пожалуй, можно было начинать готовить церемонию награждения. Всю вторую четверть ЦСКА вел игру, его преимущество доходило до 16 очков. Даже без номинальных центровых команда не отдавала казанцам «краску», наказывала их за регулярные ошибки, Шенгелия и Хэкетт терроризировали соперников на обоих концах площадки.

Грузинский форвард снова блеснул в начале второй половины, набрав шесть очков за короткий отрезок времени. Последние два — мощнейшим броском сверху после прохода, не заметив двух соперников. После этого отрыв ЦСКА достиг 17 очков, а Димитрис Прифтис попросил тайм-аут. И надо отдать должное его команде, УНИКС не развалился, а бросился в погоню.

Внезапная погоня

В то время как армейцы предпочли бомбить кольцо соперника издали — пять «трех» за четверть от Фойтманна, Клайберна и Ухова, — у УНИКСА к Брауну, очень долго бывшему единственной опцией в атаке, добавились Уайт и Смит. И казанцы забрали концовку четверти, а затем в начале следующей после дальнего попадания и еще нескольких удачных атак сократили отставание до «-2». Отрезок на рубеже четвертей гости выиграли 11:0.

Вечер резко перестал быть томным. Хотя последний шаг на этом пути УНИКС сделать не смог. Вдруг начались злоключения у Брауна — он сначала захромал, потом в борьбе повредил свои очки, да к тому же подвис на фолах. Соперники к этому моменту уже нервничали в обе стороны — промахивались, фолили в нападении, ошибались в передачах.