Лига ВТБ готовится провести Суперкубок и ведет переговоры с датскими клубами

Генеральный директор Единой лиги Илона Корстин — об итогах сезона и развитии турнира.

На этой неделе завершился 11-й сезон Единой лиги ВТБ. Победителем в 9-й раз подряд стал московский ЦСКА, довольно легко обыгравший в финальной серии УНИКС (3:0). При этом в целом конкуренция в этом году была на уровне. Об этом в интервью «СЭ» рассказала генеральный директор Илона Корстин. Также она отметила, что телевизионные рейтинги Лиги ВТБ были выше, чем у Евролиги, сообщила об организации Суперкубка в Москве и потенциальных участниках турнира.

Самый яркий момент сезона

Если говорить про спортивную составляющую, то это серия ЦСКА — «Зенит». Особенно второй матч в Санкт-Петербурге, который закончился победой хозяев в двух овертаймах. Если говорить о сезоне в целом, то яркий момент — это проведение Матча всех звезд. Все-таки мы организовывали это событие в разгар пандемии, долго сомневались, но в итоге сделали яркий ивент. Пожалуй, первое масштабное событие после затяжного локдауна. Плюс совместили красивый баскетбол с театральным выступлением, комиксом с уникальной музыкой и запоминающимся шоу.

Топ-3 игроков сезона

Даниэль Хэкетт. Изначально он пришел в ЦСКА как ролевой игрок, но постепенно вырос в одного из лидеров. Дани стал душой команды, олицетворяет победный дух коллектива. В сложные моменты в играх с НН и «Зенитом» итальянец не боялся брать на себя ответственность и очень сильно помог армейцам в переломные моменты.

Джон Браун III. Бился в каждом матче. Мы даже думали о том, чтобы дать ему какой-то дополнительный личный приз. Допустим, «Боец сезона». Человек сражался за каждый мяч, заводил своих партнеров. За такими баскетболистами всегда приятно наблюдать.

Маркус Кин. Разыгрывающий с ростом 175 см стал самым результативным игроком регулярного сезона. Это подчеркивает, что в баскетболе можно быть успешным не только с выдающимся ростом. То же самое можно сказать и про Кевина Пангоса. Канадец, не отличающийся габаритами, провел выдающийся сезон.

180 миллионов телезрителей

Мы проводим огромную работу, чтобы сделать наш телевизионный продукт интересным и привлекательным для болельщиков. Вкладываем серьезные средства в производство качественного контента (матчи категории А показывает «Матч ТВ», игры категории B и С — Лига сама оплачивает производство и доставку сигнала). Мы проводим тщательный отбор комментаторов, готовим их к матчам, даем интересные факты и статистику. Также есть позитивный опыт привлечения к эфирам бывших баскетболистов. Все это дает результат.

Наши партнеры предоставили статистику, и мы видим, что за сезон-2020/21 игры Лиги ВТБ посмотрели около 180 миллионов человек. Речь про «Матч ТВ», тематические телеканалы холдинга и ТК «Старт». Интересно, что игры Единой лиги на федеральном телевидении вызывают больший интерес у телезрителей, чем матчи Евролиги. У нас больше доля и количество просмотров.

Работа с болельщиками

Очень прибавил УНИКС. Много активаций для болельщиков. На арене, в фойе. Люди приходят семьями, и всем есть чем заняться. Это здорово, все-таки баскетбол — это семейный вид спорта. Если сравнивать с футболом и хоккеем, то у нас более интеллигентная публика. Люди не ругаются матом, не зажигают фаеры. То же самое могу сказать про «Зенит». У них были матчи на двух аренах, приходилось разрываться, но качество проведения домашних игр не падало. Поэтому несмотря на пандемию, эти команды собирали максимальное разрешенное количество зрителей. Мы пытаемся мотивировать все клубы, чтобы они больше работали с болельщиками. У нас предусмотрены за это денежные вознаграждения, мы проводим семинары с руководителями маркетинговых направлений. Увы, но не все пока к нам прислушиваются. Иностранным клубам Лиги стоит прогрессировать в этом направлении. Они уделяют не так много внимания своим фанатам.

Новый Кубок

Со следующего сезона мы планируем проводить Суперкубок Единой лиги ВТБ. Там будут играть четыре лучшие российские команды турнира по итогам прошедшего чемпионата. Это будет исключительно спортивное событие. Скорее всего, это будет сентябрь, Москва, «ВТБ Арена-парк». Мы выносим это предложение на совет Лиги. Надеюсь, члены совета Лиги нас поддержат.

О судействе

Мы уделяем много внимания судейству и заинтересованы в том, чтобы оно было на самом высоком уровне. Идет тщательный отбор арбитров, проводится постоянная подготовка (в Лиге есть целая система развития), мы устраиваем судейские лагеря и проводим специальные семинары. Все матчи в плане работы судей отсматривает специальная комиссия. После каждой игры арбитр получает на свою электронную почту полный анализ своего судейства. Что он сделал хорошо, где ошибся. Понятно, что вопросы к судьям будут всегда. Они — живые люди, ошибки неминуемы. При этом я уважаю руководителей клубов и тренеров, которые способны спокойно после матча проанализировать ошибки и найти истинную причину поражения. Сказать, что мы проиграли из-за судейства, — легче всего. Человек просто снимает с себя ответственность.

Если говорить в целом, то я довольна уровнем судейства. Наши судьи прогрессируют, появляются молодые российские ребята, к которым присматривается Евролига. Например, Артем Лаврухин уже работал на таком высоком уровне. Так что мы готовы давать шансы новым именам.

О возможных новых участниках Лиги

Уже несколько лет ведем диалог с «Самарой» о вступлении в Лигу. Мы находимся в контакте с руководителями этого клуба. Они сами понимают, что пока у них не будет вместительной арены, мы не сможем принять их в наш турнир. Когда их новая арена достроится, то, возможно, мы получим от самарской команды заявку на участие в Лиге.

Еще в этом сезоне мы вели активный диалог с командами из Дании. Их федерация вышла с нами на связь. Они заинтересованы в развитии своего клубного и национального баскетбола и готовы присоединиться к Единой лиге. Датчане предложили сделать микс-команду из двух клубов, в основном это игроки национальной сборной. Но мы пока не готовы принять их в таком виде. Им необходимо подготовить заявку, сформировать необходимый для вступления в Лигу бюджет, быть конкурентоспособными в спортивном плане и соответствовать всем требованиям регламента. В таком случае мы возобновим диалог. Лигу интересуют серьезные проекты. Мы не готовы брать команду на один сезон, без долгосрочных планов.