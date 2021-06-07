Феерия для другого раза. УНИКС беспомощен в финальной серии с ЦСКА

Казанцы дважды уступили дома фавориту. Чемпион может определиться уже 10 июня.

Единая лига ВТБ

Плей-офф. Финал. Счет в серии 2:0

УНИКС — ЦСКА — 57:76 (16:24, 17:26, 10:13, 14:13)

У: Уайт (15 очков + 8 подборов), Смит (11)

Ц: Шенгелия (18 + 7 подборов), Фойгтманн (16).

7 июня. Казань. «Баскет-Холл». 3811 зрителей.

ЦСКА уверенно обыграл УНИКС во втором матче финальной серии в Казани и приблизился к своему 11-му по счету чемпионству в Лиге ВТБ. Пока финал не оправдывает ожиданий: армейцы смотрятся на голову выше соперника.

Отсутствие спаррингов

От финальной серии Единой лиги ВТБ в этом году были большие ожидания. Бессменный чемпион — ЦСКА — проводит тяжелейший сезон. В начале года армейцы потеряли основного центрового Милутинова, в феврале были вынуждены полностью поменять атакующую модель после демарша Майка Джеймса, а в мае не смогли найти джокера в «Финале четырех» Евролиги. Поражения от «Анадолу Эфес» и «Милана» в Кельне стали лишь подтверждением мнения большинства специалистов, что в Германию армейцы приехали в статусе андердога.

УНИКС тоже неудачно закончил свою еврокубковую кампанию, уступив в финале Еврокубка «Монако» (хотя путевка в Евролигу-2021/22 была завоевана благодаря выходу в решающую стадию). Но в плей-офф Лиги ВТБ подопечным Димитриса Прифтиса удалось сполна реабилитироваться. Уверенные победы над «Зеленой Гурой» (2:0) и «Локомотивом-Кубань» (3:0) показали, что при определенных раскладах казанцы способны дать настоящий бой ЦСКА.

Тем более финальная серия начиналась двумя матчами в Казани, а хозяева целенаправленно готовились к ней две недели. Однако второй фактор оказался не преимуществом УНИКСа, а его ахиллесовой пятой. Прифтис признался, что он пытался найти спарринг-партнера, чтобы поддержать игровой ритм, но сделать этого не получилось (почти все клубы уже в отпуске). Постоянные двусторонки, как оказалось, не привели к результатам.

В первой половине финального матча игроки УНИКСа выглядели сонными на фоне соперника. Артем Клименко быстро получил три фола, оставив УНИКС без чистого центрового (Джордан Морган травмирован), Айзея Кэнан забил на защиту, а в одном из эпизодов чуть ли не намеренно заступил в аут. Прифтиса это сильно взбесило (на вторую игру экс-игрок «Филадельфии» уступил место в заявке Джордану Теодору). К тому же разыгрался Уилл Клайберн. Во второй четверти американский форвард набрал 11 очков за три минуты.

В четвертой четверти УНИКС предпринял погоню. Окаро Уайт, Джамар Смит и особенно Джон Браун (лучший игрок команды в этом сезоне) бились за каждый мяч и сократились отставание до «-9». Но на большее хозяев не хватило.

«Надеюсь, что УНИКС сумеет выиграть хотя бы один матч»

Во второй игре, к сожалению, ситуация повторилась. Гости доминировали в первой половине, создав себе комфортное преимущество «+17». УНИКС же показал ужасающий процент попаданий. Болельщики, практически полностью заполнившие «Баскет-холл» в понедельник вечером, не расходились и верил в камбэк своей команды.

Но самое яркое шоу произошло во второй половине — это столкновение Уайта и Семена Антонова, которое едва не переросло в драку. На паркете же одна команда доминировала над другой (особенно запомнился блок-шот Шенгелии). На концовку Итудис даже выпустил относительно молодых Хоменко, Лопатина и Кочергина. Даже в таком сочетании казанцы не смогли сделать хотя бы небольшой рывок.

— Видно, что армейцы хотят забыть неудачу в Кельне и прикладывают максимум усилий, чтобы защитить титул чемпиона Лиги ВТБ, — отметила генеральный директор турнира Илона Корстин. — Первые два матча были показательные в этом плане. Казанцы, несмотря на длительное восстановление, не оказывают чемпионского сопротивления ЦСКА. Плохой процент попаданий, недостаточная вера в себя. Надеюсь, что УНИКС все-таки даст бой в Москве и сумеет выиграть хотя бы один матч. Но пока армейцы смотрятся гораздо более сбалансированной командой. При этом я бы отметила, как в Казани блестяще организовали первые два матча. Они заметно прогрессируют в плане работы с болельщиками.

Третья игра серии состоится 10 июня в Москве.