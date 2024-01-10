«Парма» и «Самара» одержали важные победы

Ожесточенная битва за попадание в топ-6 Лиги ВТБ продолжается.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Астана» — «Парма-Пари» (Пермь) — 76:86 ОТ (21:15, 19:14, 23:22, 8:20, 5:15)

«Самара» — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 68:64 (15:14, 22:16, 12:20, 19:14)

Уровень конкуренции в этом сезоне Единой лиги ВТБ впечатляет. В каждом туре обязательно происходит по несколько апсетов. Либо фавориты проигрывают (как на этой неделе УНИКС в Красноярске), либо побеждают, но в очень напряженной борьбе (как «Зенит» в недавнем матче с «Пармой»). А уж между остальными участниками турнира развернулась жесточайшая борьба за попадание в топ-6. У занимающего пятое место «Енисея» — 12 побед. В одном выигранном матче от Ксавьера Рэтан-Мэйса и компании «Парма» и «Самара». У «Уралмаша» — 10 побед, у «Руны» и «Автодора» — по девять, у «Астаны» — восемь. Так что последние пять туров первой части регулярки обещают быть максимально горячими.

Растерянное преимущество

Решение совета Единой лиги увеличить количество матчей в регулярном сезоне (в отсутствие еврокубков) и разделить команды на топ-6 и топ-8 по итогам первой части чемпионата себя полностью оправдало. Теперь каждый матч регулярки приобретает решающее значение, а уровень борьбы уже в ноябре — декабре соответствовал духу плей-офф.

И если топ-клубы с горем пополам практически решили задачу на первую часть сезона, то за оставшиеся два места в топ-6 развернулась серьезная борьба. Сразу семь клубов лиги идут в нескольких победах друг от друга, и в ближайшие три недели болельщиков ждет яркая развязка.

В среду, 10 января, сразу четыре участника этого пула встретились друг с другом. «Парма» гостила в Казахстане, а «Самара» принимала «Уралмаш». В обоих встречах зрители увидели сумасшедшие концовки.

Особенно это касается матча в Астане, где одноименный клуб владел инициативой на протяжении всей встречи. На большой перерыв желто-синие ушли с двузначным преимуществом в счете (40:29), а в середине заключительной четверти «Парма» уступала «-16». Казалось, что коллектив Евгения Пашутина ждет третье поражение подряд, но тут пермская команда неожиданно преобразилась. Причем когда потеряла из-за пяти фолов своего основного разыгрывающего Айзейя Риза.

Рывок «Пармы» начался с трех дальних попаданий Би Джей Джонсона. Гости же начали допускать одну потерю за другой. Тем не менее в клатч «Астана» зашла с преимуществом «+6», но растеряла этот задел. За четыре секунды до конца Ричард Соломон добавил сверху после неудачи Си Джей Брайса, сравняв счет (71:71). У Маркелла Джонсона был шанс все-таки вырвать победу для хозяев, но после его броска мяч угодил в заднюю дужку.

В дополнительной же пятиминутке гости дожали деморализованного соперника. Агрессивная защита и «горячая» рука Джонсона позволили пермякам оторваться в счете и довести матч до уверенной победы. Отметим, что форвард «Пармы» в четвертый раз в нынешнем сезоне набрал более 30 очков. Больше него это удавалось лишь Рэтан-Мэйсу (7 матчей).

«Астана» — «Парма-Пари» — 76:86 ОТ. Фото БК «Астана»

Решающий блок-шот Далтона

«Астана» потерпела уже четвертое поражение подряд, а вот «Парма» после двух неудач вернула себе победный ритм. Благодаря успеху в Казахстане уральцы вплотную приблизились к идущему пятым «Енисею».

Важную победу одержала и «Самара». Коллектив Дражена Анзуловича не смог навязать борьбу УНИКСу и ЦСКА, вызвав гнев хорватского тренера, который заявил, что в команде есть игроки, которые не готовятся к матчам. Имена он называть не стал, но было видно, что на игру с «Уралмашем» самарцы вышли максимально заряженными. Благодаря усилиям Джастина Роберсона и Джеймса Томпсона на перерыв хозяева ушли с преимуществом «+7».

Однако третья четверть началась с рывка клуба из Екатеринбурга (8:0), который смог уверенно забрать десятиминутный отрезок (20:12). Однако развить успех у команды Ростислава Вергуна не получилось. В дебюте заключительной четверти баскетболисты «Уралмаша» трижды совершили фолы в нападении, а «Самара» за счет точных попаданий Ильи Платонова и Джавонтэ Хокинса вновь вышла вперед на семь очков.