Ненад Димитриевич: «В Лиге ВТБ больше нет простых соперников»

Лидер УНИКСа — о победе над «Зенитом» и адаптации новичков.

Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич стал фактором X, который наконец-то позволил привезти Кубок Белова в Казань-2022/23. Новый сезон 25-летний македонец проводит неровно, как и вся команда — яркие победы сменяются неожиданными поражениями, такими как домашняя осечка с «Пармой» Евгения Пашутина. Однако у Ненада есть свое объяснение таким результатам. После важной победы над «Зенитом» (64:61) MVP последнего плей-офф рассказал «СЭ», как, на его взгляд, изменилась Единая лига ВТБ и какое в ней место он теперь видит для УНИКСа.

Каждый матч с «Зенитом» — особая история

— Поздравляем с победой в такой яркой игре! Какие эмоции остались после матча?

— Как мы и предполагали, это была очень тяжелая игра. Много контактной борьбы, вы сами видели, сколько свистков давали судьи. Но мы смогли победить, показали характер. Рад за команду.

— В третьей четверти вы ненадолго покинули площадку и держались за колено. Что-то случилось?

— Была небольшая боль на фоне усталости. Нужно пройти полноценный медосмотр, но на первый взгляд ничего серьезного.

— В концовке после потери соперник приблизился к вам на расстояние одного очка. Стало тревожно за результат?

— Не было мыслей о поражении, мы все-таки вели в счете, пусть с минимальной разницей. От ошибок никто не застрахован, и они ошибались, и мы ошибались. Это нормально для баскетбола.

Фото БК УНИКС

— Вы в третий раз подряд обыгрываете «Зенит» в рамках Лиги ВТБ. Удалось найти особую тактику против команды Паскуаля?

— Не сказал бы, что для нас «Зенит» — это легкий соперник. Каждая игра против них идет до последнего владения. В прошлом сезоне мы в первой части регулярки, затем во второй и в полуфинале провели очень много тяжелых матчей против них. Каждая игра по-своему отличалась, была новой историей. Но главное, удалось показать свой баскетбол, проявить характер и переламывать ход даже не самых удачных для нас матчей. При этом «Зенит» — это сильная тренерская команда.

— В этом сезоне УНИКС начал допускать осечки с командами рангом пониже, например, два подряд поражения в играх с «Енисеем» и «Пармой». Это результат роста конкуренции в лиге?

— В этом году и правда играть стало сложнее, чем, например, в прошлом сезоне. Практически каждая команда усилилась, много клубов с хорошими составами, с сильными тренерами. Каждая организация в лиге думает над тем, как стать сильнее, так что каждая игра теперь как вызов, простых соперников больше нет. Однако это здорово, по мне, так гораздо веселее.

Фото БК УНИКС

Мы приобрели сильных новичков

— УНИКС сейчас на втором месте в таблице. Насколько важно будет сохранить эту позицию до конца регулярки? Уже задумываетесь об ее итогах с прицелом на расклады в плей-офф?

— Каждый день о плей-офф, конечно, не думаем, но это важная история для нас. Важно сохранить вторую позицию, но в идеале стоит попытаться занять первое место, забраться повыше настолько, насколько это вообще возможно. Как показал результат прошлого сезона, преимущество домашней площадки — это крайне полезная опция, она помогла нам стать чемпионами. Так что было бы здорово вновь начинать и заканчивать серии у себя на домашнем поле в «Баскет-холле».

— К тому же мы видим, насколько команда популярна среди болельщиков. Вас удивляет такая высокая посещаемость?

— Нам приятно видеть поддержку зрителей. Наверняка кто-то стал ходить на баскетбол после чемпионского сезона, но в Казани много и преданных болельщиков, которые годами ходят на арену. Мы играем ради них, и в критические моменты именно их заряды могут решить исход матча. Особенно таких игр, как последняя с «Зенитом».

— На ваш взгляд, команда прибавила по сравнению с прошлым сезоном? Или потери после чемпионского сезона оказали негативное влияние на перспективы УНИКСа?

— Вряд ли в Европе есть хотя бы одна команда, у которой по завершении сезона не изменяется состав, не уходят какие-то игроки. По крайней мере, я о таких командах не слышал. Каждый член коллектива важен, не очень приятно кого-то терять. Это случается, пусть мы кого-то лишились, но ведь вместе с тем и приобрели важных новичков. Исмаэль Бако, Дима Кулагин, Эрик Грин, Артем Комолов. Они все здорово вписались в коллектив и помогают нам побеждать. Цели у нас прежние, перспективы, на мой взгляд, высокие. На достигнутом не останавливаемся, в этом году хотим повторить прошлогодний результат — взять чемпионство.