Ненад Димитриевич: «В Лиге ВТБ больше нет простых соперников»
Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич стал фактором X, который наконец-то позволил привезти Кубок Белова в Казань-2022/23. Новый сезон 25-летний македонец проводит неровно, как и вся команда — яркие победы сменяются неожиданными поражениями, такими как домашняя осечка с «Пармой» Евгения Пашутина. Однако у Ненада есть свое объяснение таким результатам. После важной победы над «Зенитом» (64:61) MVP последнего плей-офф рассказал «СЭ», как, на его взгляд, изменилась Единая лига ВТБ и какое в ней место он теперь видит для УНИКСа.
Каждый матч с «Зенитом» — особая история
— Поздравляем с победой в такой яркой игре! Какие эмоции остались после матча?
— Как мы и предполагали, это была очень тяжелая игра. Много контактной борьбы, вы сами видели, сколько свистков давали судьи. Но мы смогли победить, показали характер. Рад за команду.
— В третьей четверти вы ненадолго покинули площадку и держались за колено. Что-то случилось?
— Была небольшая боль на фоне усталости. Нужно пройти полноценный медосмотр, но на первый взгляд ничего серьезного.
— В концовке после потери соперник приблизился к вам на расстояние одного очка. Стало тревожно за результат?
— Не было мыслей о поражении, мы все-таки вели в счете, пусть с минимальной разницей. От ошибок никто не застрахован, и они ошибались, и мы ошибались. Это нормально для баскетбола.
— Вы в третий раз подряд обыгрываете «Зенит» в рамках Лиги ВТБ. Удалось найти особую тактику против команды Паскуаля?
— Не сказал бы, что для нас «Зенит» — это легкий соперник. Каждая игра против них идет до последнего владения. В прошлом сезоне мы в первой части регулярки, затем во второй и в полуфинале провели очень много тяжелых матчей против них. Каждая игра по-своему отличалась, была новой историей. Но главное, удалось показать свой баскетбол, проявить характер и переламывать ход даже не самых удачных для нас матчей. При этом «Зенит» — это сильная тренерская команда.
— В этом сезоне УНИКС начал допускать осечки с командами рангом пониже, например, два подряд поражения в играх с «Енисеем» и «Пармой». Это результат роста конкуренции в лиге?
— В этом году и правда играть стало сложнее, чем, например, в прошлом сезоне. Практически каждая команда усилилась, много клубов с хорошими составами, с сильными тренерами. Каждая организация в лиге думает над тем, как стать сильнее, так что каждая игра теперь как вызов, простых соперников больше нет. Однако это здорово, по мне, так гораздо веселее.
Мы приобрели сильных новичков
— УНИКС сейчас на втором месте в таблице. Насколько важно будет сохранить эту позицию до конца регулярки? Уже задумываетесь об ее итогах с прицелом на расклады в плей-офф?
— Каждый день о плей-офф, конечно, не думаем, но это важная история для нас. Важно сохранить вторую позицию, но в идеале стоит попытаться занять первое место, забраться повыше настолько, насколько это вообще возможно. Как показал результат прошлого сезона, преимущество домашней площадки — это крайне полезная опция, она помогла нам стать чемпионами. Так что было бы здорово вновь начинать и заканчивать серии у себя на домашнем поле в «Баскет-холле».
— К тому же мы видим, насколько команда популярна среди болельщиков. Вас удивляет такая высокая посещаемость?
— Нам приятно видеть поддержку зрителей. Наверняка кто-то стал ходить на баскетбол после чемпионского сезона, но в Казани много и преданных болельщиков, которые годами ходят на арену. Мы играем ради них, и в критические моменты именно их заряды могут решить исход матча. Особенно таких игр, как последняя с «Зенитом».
— На ваш взгляд, команда прибавила по сравнению с прошлым сезоном? Или потери после чемпионского сезона оказали негативное влияние на перспективы УНИКСа?
— Вряд ли в Европе есть хотя бы одна команда, у которой по завершении сезона не изменяется состав, не уходят какие-то игроки. По крайней мере, я о таких командах не слышал. Каждый член коллектива важен, не очень приятно кого-то терять. Это случается, пусть мы кого-то лишились, но ведь вместе с тем и приобрели важных новичков. Исмаэль Бако, Дима Кулагин, Эрик Грин, Артем Комолов. Они все здорово вписались в коллектив и помогают нам побеждать. Цели у нас прежние, перспективы, на мой взгляд, высокие. На достигнутом не останавливаемся, в этом году хотим повторить прошлогодний результат — взять чемпионство.