Лидер сборной России дисквалифицирован, но отделался легким испугом

Отстранение Дмитрия Кулагина за допинг закончится до начала нового сезона.

Дмитрий Кулагин дисквалифицирован на три месяца, сообщается на сайте РУСАДА. В агентстве «СЭ» пояснили, что в образце допинг-пробы 30-летнего защитника была обнаружена запрещенная субстанция, которая входит в список S8. Речь о веществах, которые вызывают зависимость, в том числе каннабисе (гашиш и марихуана). Кулагину повезло, что РУСАДА применила к нему мягкое наказание, за подобные нарушения раньше можно было остаться вне спорта на два года. Отметим, что на этой неделе стало известно, что защитник сборной России продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2023/24.

Отличный камбэк, если бы не одно «но»

Дмитрий Кулагин перешел в «Зенит» прошлым летом. Сезон-2020/21 он пропустил из-за судебных разбирательств с «Локомотивом-Кубань». Проходила информация, что он может завершить с баскетболом и сосредоточиться на бизнесе, но в Петербурге ему дали шанс перезапустить карьеру. Причем после тяжелой травмы Шабазза Напьера наставник сине-бело-голубых Чави Паскуаль стал использовать Кулагина в качестве основного разыгрывающего.

Это не его позиция, но Дмитрий — универсальный баскетболист, что еще раз продемонстрировал. В целом он провел отличный сезон, здорово выглядел не только в матчах Единой лиги ВТБ, но и Евролиги, стал вновь вызываться в сборную. Показалось, что прошлые неудачи позади, но беда пришла откуда не ждали.

Кулагин неудачно отыграл два первых матча финальной серии с ЦСКА, после чего пропал из ростера. В оставшихся пяти встречах защитник не попадал в заявку своей команды, что вызвало вопросы у журналистов и болельщиков. В «Зените» сослались на повреждение игрока, но, похоже, в тот момент в клуб пришло сообщение РУСАДА о положительной пробе. Вероятно, она была сдана в рамках полуфинальной серии с УНИКСом.

Без основного разыгрывающего «Зенит» сумел отыграться с 0:2 и взять титул. Больше игрового времени получили Денис Захаров и Тайсон Картер, которые сыграли очень важную роль в заключительных матчах сезона. Особенно Захаров, забросивший решающий трехочковый в седьмом матче серии. Про Кулагина как-то забыли. Хотя сразу после решающей игры в Москве я спросил про Дмитрия у генерального директора клуба Александра Церковного. «Это был хороший камбэк для Димы в большой баскетбол, — подчеркнул «СЭ» функционер. — Он отыграл сезон на позиции первого номера, не совсем привычной для него, и показывал достойный уровень».

Дмитрий пришел на церемонию награждения, которая проходила в Санкт-Петербурге в начале июня, а на этой неделе продлил контракт с «Зенитом» на два года. «Искренне рад продолжить выступать за «Зенит», — сказал игрок после подписания нового соглашения. — Предыдущий сезон был непростым во всех отношениях, но мы смогли преодолеть трудности и все вместе написали новую главу в нашей общей истории. Благодаря доверию руководства клуба и тренера Паскуаля, болельщикам и их поддержке я смогу быть частью команды и показать свой лучший баскетбол в следующих сезонах».

Дисквалификация, которая отсчитывается с 24 июня (с зачетом отбытого срока временного отстранения), не должна сильно ударить по перспективам Кулагина в «Зените». Он отбудет ее в начале сентября. То есть велика вероятность, что баскетболист будет доступен для тренера уже на Суперкубке Единой лиги. Также это хороший урок для баскетболиста. Если он второй раз попадется на употреблении каннабиса, то отделаться уже несколькими месяцами не получится. А учитывая возраст игрока, скорее всего, речь будет идти о завершении карьеры.

Дмитрий Кулагин. БК «Зенит»

Суд с «Локо», поездка на Евробаскет без контракта

Отметим, что это не первая странная история, связанная с Дмитрием. В сентябре 2020 года баскетболист дал интервью «СЭ», в котором заявил, что намерен судиться с «Локомотивом-Кубань», где он провел два сезона (выиграл Кубок России, помог команде дойти до финала Еврокубка). В июле 2020 года истекал дедлайн по деактивации опции контракта, и соглашение баскетболиста было автоматически продлено на два гола. По крайней мере, так говорили представители Кулагина. Но через несколько недель «Локо» официально объявляет о расставании с защитником.

В августе 2020-го Кулагин приходил в офис забрать трудовую книжку и подписать приказ об увольнении, но на месте не оказалось человека, который уполномочен визировать такие бумаги. Получается, что игрок не мог уволиться, но и вести переговоры с другими клубами он тоже был не вправе, так как его открепительное письмо находилось в Краснодаре.

В итоге деньги за прошлый сезон Кулагин получил в полном объеме, но он уверен, что клуб намеренно затягивал процесс, чтобы заставить его принять условия (отказ от двух последних зарплат и от компенсации). В «Локо» же подчеркивали, что своевременно сказали игроку об увольнении и не понимают, почему он так долго тянул с походом в офис за документами. Также в клубе заявили, что раз Кулагин не подписал соглашение о расторжении договора, то должен был приходить на тренировки. На них он не появлялся с июня и «за систематические прогулы должен быть привлечен к дисциплинарной ответственности».

Дело дошло до суда. Игрок хотел получить 29,2 миллиона рублей за незаконное расторжение контракта, 8 миллионов зарплаты, 1,1 миллиона бонусов и премий, ну и 463 тысячи рублей за моральный вред. Итого — около 38,8 млн рублей. В итоге судебный процесс длился более года, но в какой-то момент представители игрока перестали являться на заседания.

До перехода в «Локомотив» Кулагин два года провел в ЦСКА, став чемпионом Евролиги-2015/16 и дважды выиграв Единую лигу. В составе армейцев баскетболист был заметным игроком ротации, но в решающих матчах Димитрис Итудис практически не доверял ему времени на площадке, используя других защитников — Милоша Теодосича, Нандо де Коло, Аарона Джексона и Кори Хиггинса. Кулагина это сильно раздражало, а ЦСКА в итоге решил отказаться от опции продления его контракта на сезон-2017/18.

На Евробаскет-2017 в Турцию Кулагин поехал без клубного контакта, став одним из лидеров сборной под руководством Сергея Базаревича. Тогда он закрывал три позиции и показал невероятно упорство в защите, а команда дошла до полуфинала.