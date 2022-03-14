Переключайтесь на баскетбол. ЦСКА и «Зенит» выдали суперматч

Шведом. Клуб из Санкт-Петербурга вернул почти всех легионеров, но не смог справиться с Антоновым

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Зенит» — 79:78 (19:12, 18:25, 20:24, 22:17)

Ц: Швед (25 + 10 подборов + 8 передач), Антонов (17), Уэйр (14)

З: Лойд (20 + 6 подборов + 6 передач), Кулагин (17), Пойтресс (14)

Судьи: Илья Путенко, Станислав Валеев, Артем Лаврухин (все — Россия)

«Мегаспорт». 5 тысяч зрителей.

Команды подошли к принципиальному сражению с мощными победными сериями: четыре у ЦСКА и пять у «Зенита». И какая-то из них в понедельник неизбежно должна была прерваться. Если днем фаворитом выглядели армейцы, сохранившие в своих рядах двух ключевых легионеров — Уилла Клайберна (травмирован) и Николу Милутинова, а также мощный российский костяк во главе с Алексеем Шведом, то вечером ситуация кардинально изменилась. Клуб из Северной столицы сделал заявление о возвращении в команду сразу пятерых легионеров, а четыре из них — Джордан Лойд, Билли Баэрон, Алекс Пойтресс и капитан Матеуш Понитки — попали в заявку на матч с ЦСКА.

На равных

И, хоть гости начали практически тем же составом, что в предыдущих матчах, очень скоро пятерка на паркете стала фактически вариантом Евролиги. В то время как единственным усилением хозяев был Каспер Уэйр. Экс-игрок «Филадельфии», начинавший сезон в «Енисее», присоединился к москвичам в выходные.

Тем не менее именно москвичи сразу захватили инициативу. Ну как сразу — через две с половиной минуты метаний, в ходе которых обе команды обстучали все дужки. Распечатал кольцо Швед, который набрал восемь очков еще в стартовой четверти, а завершил период точной «трехой» под сирену от Никиты Курбанова (19:12).

«Плюс 7» от ЦСКА стали максимальной разницей в пользу любой из команд до перерыва. Потому как во второй четверти «Зенит» добавил в жесткости и точности и выровнял игру. Пойтресс раз за разом четко разыгрывал пик-н-роллы, колотил сверху, ему вторил Лойд, который за мгновения до окончания половины принес сине-бело-голубым три очка перевеса. Правда, этих мгновений аккурат хватило, чтобы вывести на удобный бросок с дуги Антонова — и соперники ушли в раздевалки при 37-37.

Решающий промах Бэрона

Зато третья четверть прошла под диктовку питерцев. После точного трехочкового Бэрона счет стал 56:43 в пользу гостей. Димитрис Итудис потратил второй тайм-аут, а ситуация стала очень опасной. Команда собралась в защите, и концовка периода осталась за красно-синими, а в начале четвертой десятиминутки опытные Антонов, Швед и Курбанов вернули лидерство ЦСКА. Затем подключился Уэйр, и хозяева заработали «+4».

Но все же Дмитрий Кулагин и Лойд втащили игру в концовку. Российский защитник был очень хорош в эти минуты. Было очень приятно наблюдать, как легионеры сине-бело-голубых почти во всех ключевых владениях доверяли мяч Кулагину.

Решающими же стали два штрафных Уэйра, заработанные после отскока на чужом щите за 14,4 секунды до сирены. Заключительная атака осталась у «Зенита». Бэрон пытался забросить коронный дальний бросок через руку Ивана Ухова, но не смог поразить цель. Семен Антонов взял решающий подбор, который подвел итог этому напряженному матчу. ЦСКА взял реванш за поражение в Петербурге и закрепился на втором месте.

— ЦСКА впервые за долгие годы оказался в положении команды с короткой скамейкой, — заявил «СЭ» трехкратный чемпион Единой лиги в составе армейцев Алексей Зозулин. — Обычно у них есть две равноценные пятерки. В игре с «Зенитом» они выжали 150% своих возможностей, показали свой максимум и сумели переломить ход встречи. Могу только поздравить ребят с волевой победой. Мне очень приятно, что сейчас на первые роли выходят Антонов, Курбанов, Швед, но с таким составом будет тяжеловато бороться за чемпионство. Да, болельщики надеялись, что подтянутся молодые, но на финише сезона им будет тяжело влиться в большую игру. Думаю, руководство красно-синих решит эту проблему. Подпишут еще пару новичков, вернется в состав Клайберн. Будет интересно посмотреть за трансформацией команды.