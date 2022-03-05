«Нижний Новгород» неожиданно стал одним из фаворитов Лиги ВТБ. ЦСКА, «Зенит» и УНИКС остались почти без легионеров

Зорану Лукичу выпал второй шанс побороться за чемпионство.

В воскресенье, 6 марта, двумя матчами возобновится сезон Единой лиги ВТБ-2021/22. Из-за массового оттока легионеров расклад сил полностью изменился. Бессменный чемпион турнира — ЦСКА — потерял почти всех ключевых игроков. Аналогичная ситуация в УНИКСе, который уверенно лидирует в чемпионате, и в третьем российском топ-клубе — «Зените». На фоне этого выделяется ситуация в «Локомотиве-Кубань». Там все легионеры пока остаются в Краснодаре (семь американцев и один серб). У происходящего есть две версии. 1) Баскетболисты просто ждут выплат за январь — февраль и сразу после получения денег покинут Россию. 2) Готовы доиграть сезон в Лиге ВТБ несмотря на все обстоятельства. Если сработает второй сценарий, то «Локо» станет фаворитом турнира, но на данный момент поверить в это сложно.

А вот «Нижнему Новгороду», костяк которого полностью состоит из россиян, беспокоиться точно не стоит. Коллектив Зорана Лукича способен повторить свой путь восьмилетней давности и вновь добраться до финала.

Большие проблемы грандов

В отличие от РПЛ, где случаи отъезда легионеров единичны, в Единой лиге ВТБ многие клубы лишились по полсостава. Так, ЦСКА покинули все иностранные игроки, за исключением Николы Милутинова и Уилла Клайберна. Если серб точно продолжит выполнять контрактные обязательства, то по американцу сейчас сложно делать какие-то прогнозы. Однако сам факт, что MVP «Финала четырех» Евролиги-2018/19 остался с семьей в Москве, несмотря на давление Запада, уже вызывает уважение.

В сложившейся ситуации Димитрис Итудис предоставит шанс проявить себя молодым воспитанникам армейцев. С основной командой уже тренируются Филипп Гафуров, Александр Евсеев, Владимир Карпенко, Иван Пынько, Юрий Умрихин и Дмитрий Халтурин. Каждый из них в перспективе может стать классным игроком, поэтому посмотреть на этих баскетболистов на уровне Лиги ВТБ очень любопытно.

Помимо россиян, в расположении УНИКСа остаются хорватский форвард Марио Хезоня, нигерийский центровой Тони Джекири и американский защитник О Джей Мэйо. Возможно еще и возвращение итальянского разыгрывающего Марко Списсу. Но без Лоренцо Брауна, Джона Брауна и Айзейя Кэнана атакующий потенциал команды Велимира Перасовича серьезно снижается.

В «Зените» самая сложная ситуация. По всей видимости, Хави Паскуаль может вообще остаться без легионеров (официально клуб об этом пока не сообщал). При этом у сине-бело-голубых есть сильный российский костяк, к которому в ближайшее время присоединятся титулованные ветераны отечественного баскетбола. По информации «СЭ», Виталий Фридзон, Сергей Моня и Егор Вяльцев договорились о переезде в Санкт-Петербург.

Расположение «Локомотива-Кубань» покинул только Дариус Томпсон — по семейным обстоятельствам на несколько дней. Американец обещает вернуться. Все остальные иностранцы, включая Алана Уильямса, Эррика Макколлума и Джонатана Монтли, в строю. Все они готовятся к выезду команды в Красноярск.

Проблемы Перми и Саратова

Главная сенсация этого сезона — «Автодор» (8 побед, 3 поражения) — лишилась своего главного тренера Эмиля Райковича. Вслед за черногорским специалистом коллектив покидают и почти все лидеры, включая Филипа Скрабба, Кенни Чери и Ди Джея Фандерберка. Из легионеров в Саратове на сегодня остались только американец Джерон Джонсон и хорват Желько Шакич.

Идущая на пятом месте «Парма» лишилась всех своих легионеров. Пермь покинул даже белорус Артем Параховский. У центрового — супруга из Польши, и она убедила мужа уехать. Также у самого посещаемого клуба турнира будет новый главный тренер. Литовец Казис Максвитис, также возглавляющий сборную Литвы, заявил, что отказывается возвращаться в «Парму».

«Нижний Новгород» потерял своего единственного легионера — латвийца Роланда Фрейманиса. Зато все остальные лидеры в строю, а Дмитрий Хвостов и Евгений Бабурин восстановились от повреждений. Если не брать в расчет «Локо», то у нижегородцев самый сыгранный состав, который является базой сборной России. И если еще неделю назад говорить о возможном чемпионстве «НН» можно было только в шутку (коэффициент у букмекеров был 72), то сейчас все реально.

Правда, как удалось узнать «СЭ», сам Лукич не слишком рад такому развитию событий. Серб хотел бы биться с соперниками в их оптимальных составах, а не в собранных на скорую руку. При этом важно отметить, что до конца регулярки осталось еще довольно много матчей (даже с учетом неоднозначного статуса польской «Зелены Гуры»). Например, «Парме» надо провести еще минимум 11 встреч, «НН», «Локо», «Автодору» и «Астане» — по 9.

Кстати, «Астана», занимающая сейчас восьмое место, может и не сохранить место в зоне плей-офф. Их лидер Энтони Хики (недавно сделал трипл-дабл) покинул Нур-Султан и вряд ли вернется в Казахстан. За другого своего ключевого игрока — Джейлена Барфорда (лучший снайпер сезона) — «Астана» получила денежную компенсацию от «Локо» в начале февраля.