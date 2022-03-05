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Единая лига ВТБ

5 марта, 13:15

«Нижний Новгород» неожиданно стал одним из фаворитов Лиги ВТБ. ЦСКА, «Зенит» и УНИКС остались почти без легионеров

Легионеры покидают клубы Единой лиги ВТБ
Тимур Ганеев
Корреспондент
Михаил Кулагин (справа) против Николы Милутинова.
Фото БК «Нижний Новгород»
Зорану Лукичу выпал второй шанс побороться за чемпионство.

В воскресенье, 6 марта, двумя матчами возобновится сезон Единой лиги ВТБ-2021/22. Из-за массового оттока легионеров расклад сил полностью изменился. Бессменный чемпион турнира — ЦСКА — потерял почти всех ключевых игроков. Аналогичная ситуация в УНИКСе, который уверенно лидирует в чемпионате, и в третьем российском топ-клубе — «Зените». На фоне этого выделяется ситуация в «Локомотиве-Кубань». Там все легионеры пока остаются в Краснодаре (семь американцев и один серб). У происходящего есть две версии. 1) Баскетболисты просто ждут выплат за январь — февраль и сразу после получения денег покинут Россию. 2) Готовы доиграть сезон в Лиге ВТБ несмотря на все обстоятельства. Если сработает второй сценарий, то «Локо» станет фаворитом турнира, но на данный момент поверить в это сложно.

А вот «Нижнему Новгороду», костяк которого полностью состоит из россиян, беспокоиться точно не стоит. Коллектив Зорана Лукича способен повторить свой путь восьмилетней давности и вновь добраться до финала.

Большие проблемы грандов

В отличие от РПЛ, где случаи отъезда легионеров единичны, в Единой лиге ВТБ многие клубы лишились по полсостава. Так, ЦСКА покинули все иностранные игроки, за исключением Николы Милутинова и Уилла Клайберна. Если серб точно продолжит выполнять контрактные обязательства, то по американцу сейчас сложно делать какие-то прогнозы. Однако сам факт, что MVP «Финала четырех» Евролиги-2018/19 остался с семьей в Москве, несмотря на давление Запада, уже вызывает уважение.

В сложившейся ситуации Димитрис Итудис предоставит шанс проявить себя молодым воспитанникам армейцев. С основной командой уже тренируются Филипп Гафуров, Александр Евсеев, Владимир Карпенко, Иван Пынько, Юрий Умрихин и Дмитрий Халтурин. Каждый из них в перспективе может стать классным игроком, поэтому посмотреть на этих баскетболистов на уровне Лиги ВТБ очень любопытно.

Помимо россиян, в расположении УНИКСа остаются хорватский форвард Марио Хезоня, нигерийский центровой Тони Джекири и американский защитник О Джей Мэйо. Возможно еще и возвращение итальянского разыгрывающего Марко Списсу. Но без Лоренцо Брауна, Джона Брауна и Айзейя Кэнана атакующий потенциал команды Велимира Перасовича серьезно снижается.

В «Зените» самая сложная ситуация. По всей видимости, Хави Паскуаль может вообще остаться без легионеров (официально клуб об этом пока не сообщал). При этом у сине-бело-голубых есть сильный российский костяк, к которому в ближайшее время присоединятся титулованные ветераны отечественного баскетбола. По информации «СЭ», Виталий Фридзон, Сергей Моня и Егор Вяльцев договорились о переезде в Санкт-Петербург.

Расположение «Локомотива-Кубань» покинул только Дариус Томпсон — по семейным обстоятельствам на несколько дней. Американец обещает вернуться. Все остальные иностранцы, включая Алана Уильямса, Эррика Макколлума и Джонатана Монтли, в строю. Все они готовятся к выезду команды в Красноярск.

Проблемы Перми и Саратова

Главная сенсация этого сезона — «Автодор» (8 побед, 3 поражения) — лишилась своего главного тренера Эмиля Райковича. Вслед за черногорским специалистом коллектив покидают и почти все лидеры, включая Филипа Скрабба, Кенни Чери и Ди Джея Фандерберка. Из легионеров в Саратове на сегодня остались только американец Джерон Джонсон и хорват Желько Шакич.

Идущая на пятом месте «Парма» лишилась всех своих легионеров. Пермь покинул даже белорус Артем Параховский. У центрового — супруга из Польши, и она убедила мужа уехать. Также у самого посещаемого клуба турнира будет новый главный тренер. Литовец Казис Максвитис, также возглавляющий сборную Литвы, заявил, что отказывается возвращаться в «Парму».

«Нижний Новгород» потерял своего единственного легионера — латвийца Роланда Фрейманиса. Зато все остальные лидеры в строю, а Дмитрий Хвостов и Евгений Бабурин восстановились от повреждений. Если не брать в расчет «Локо», то у нижегородцев самый сыгранный состав, который является базой сборной России. И если еще неделю назад говорить о возможном чемпионстве «НН» можно было только в шутку (коэффициент у букмекеров был 72), то сейчас все реально.

Правда, как удалось узнать «СЭ», сам Лукич не слишком рад такому развитию событий. Серб хотел бы биться с соперниками в их оптимальных составах, а не в собранных на скорую руку. При этом важно отметить, что до конца регулярки осталось еще довольно много матчей (даже с учетом неоднозначного статуса польской «Зелены Гуры»). Например, «Парме» надо провести еще минимум 11 встреч, «НН», «Локо», «Автодору» и «Астане» — по 9.

Кстати, «Астана», занимающая сейчас восьмое место, может и не сохранить место в зоне плей-офф. Их лидер Энтони Хики (недавно сделал трипл-дабл) покинул Нур-Султан и вряд ли вернется в Казахстан. За другого своего ключевого игрока — Джейлена Барфорда (лучший снайпер сезона) — «Астана» получила денежную компенсацию от «Локо» в начале февраля.

БК Зенит
БК Нижний Новгород
БК УНИКС
БК ЦСКА
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