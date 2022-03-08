Сербский специалист нашел участника Матча звезд НБА, выиграл трофеи в Африке, а сейчас раскрывает молодые таланты в России.

ЦСКА-2 — главное открытие текущего сезона в российском баскетболе. Молодежный состав армейцев не только практически гарантировал себе место в плей-офф Суперлиги-1, но и всякий раз давал бой фаворитам. Обыграли на выезде «Самару» и «Темп-СУМЗ-УГМК», дома переиграли «Уралмаш» и уступили всего одно очко лидирующей «Руне» с Тимофеем Мозговым в составе. А в связи с последними событиями сразу шесть игроков молодежки присоединились к основе ЦСКА. Причем в первом матче после перезагрузки армейцы разбили «Автодор» (102:86), а Юрий Умрихин и особенно Филипп Гафуров не потерялись на фоне Алексея Шведа и компании.

Во многом такой прогресс молодых русских игроков связан с приглашением в ЦСКА-2 известного сербского тренера Предрага Бадняревича. Он пришел перед началом сезона-2020/21, а уже прошедшим летом Антон Карданахишвили и Гафуров дебютировали в национальной сборной России (первый даже сыграл в олимпийской квалификации, а позже получил приглашение в «Нижний Новгород»). По окончании этого сезона, даже если бы не случился форс-мажор с оттоком легионеров, целый ряд игроков ЦСКА-2 пойдут на повышение. В интервью «СЭ» Бадняревич поделился своими принципами работы, рассказал о своем баскетбольном пути от тренировок под руководством Душана Ивковича до роли наставника Зорана Лукича, а также объяснил, чего не хватает молодым баскетболистам.

Греческий и русский выучил за год

— Помните момент, когда вы решили стать тренером?

— У меня нет какой-то особенной истории по этому поводу. С юных лет я выступал за «Раднички», но в 24 уже закончил карьеру игрока. Мне не хватило таланта, что добиться того, чего я хотел. После этого я сразу же начал тренировать в «Радничках», полтора года был тренером молодежных команд. Затем меня позвали в «Црвену Звезду», где я также работал с молодыми баскетболистами пять лет. Занимался селекцией и нашел несколько очень сильных игроков. Конечно, особо стоит выделить Предрага Стояковича (чемпион НБА в составе «Далласа», легенда «Сакраменто» и дважды победитель конкурса трехочковых бросков на Матчах звезд. — Прим. «СЭ»), которого удалось перевезти из Хорватии. Два года я тренировал его в Белграде, а затем мы вместе уехали в греческий ПАОК. Дальше вы знаете историю Стояковича.

— Могли бы подробнее рассказать, как вы впервые увидели Стояковича?

— С «Црвеной Звездой» мы отправились на сбор в Хорватию, играли там много товарищеских матчей. В том числе против команды, где был Предраг. Молодой крепкий парень. Я заинтересовался им, познакомился с их тренером. Это был 1990 год, в Хорватии готовилась война (военный конфликт на территории бывшей Социалистической Республики Хорватия, вызванный выходом Хорватии из состава Югославии. — Прим. «СЭ»). Через несколько месяцев тот тренер позвонил мне и сказал, что все серьезно, боевые действия вот-вот начнутся, так что подумай о Стояковиче. Я опять поехал в Хорватию, поговорил с папой Предрага, и в 1991 году мы привезли его в Белград. Война началась спустя три месяца.

— Правда, что вы консультируете Стояковича относительно карьеры его сына?

— Мы продолжаем хорошо общаться на любые темы. Если ему нужен мой совет, то я всегда открыт для этого. То же самое и наоборот. Мы часто списываемся, созваниваемся. А летом прошлого года виделись в Салониках, хорошо провели время.

— Вы тренировались под руководством Душана Ивковича и Божидара Мальковича, когда были игроком. Кого-то из них вы можете назвать своими учителем?

— Нет. Действительно, я поиграл под руководством Душана и Божидара, был на семинарах многих тренеров в Европе, стажировался в «Индиане». Смотрел, как работают тренеры по всему миру. Не только вживую, но и выписывал видеокассеты, диски с тренировками. От каждого я брал какие-то элементы, пытался применять их в своей практике. Что-то приживалось, что-то нет. Постепенно я выработал свой стиль, но не перестаю учиться по сей день.

— Как-то пересекались с Александром Николичем (член Зала славы ФИБА, приводил сборную Югославии к титулам чемпионов мира и Европы. — Прим. «СЭ»)?

— Когда я был молодым тренером, то посещал семинары профессора Николича в Сербии и Греции. Безусловно, это был великий тренер, с очень глубокими знаниями.

— Могли бы рассказать какую-то историю про Ивковича?

— В сезоне-1995/96 мы оба работали в Греции — сильнейшем европейском чемпионате того времени. Я возглавлял «Ларису», Душан — «Панионис». Мы встретились в Кубке Греции, и его команда считалась безоговорочным фаворитом, но нам удалось победить их в Афинах. Это была большая сенсация. Но и лично для меня был интересный момент — когда ты обыгрываешь своего бывшего наставника.

— Всего за год работы в ЦСКА вы выучили русский язык. Изучали его в школе?

— В школе у меня не было русского. Начал учить, как приехал в Россию. Тяжело ли мне было? Очень. Многие удивляются: что в этом сложного, ведь русский похож на сербский? Мне кажется, что разница большая. Но я старался слушать разговоры игроков, коллег. Спрашивал, что значит то или иное слово. Постепенно начал сам говорить по-русски, а в этом сезоне даю на нем послематчевые интервью. Знаю, что мой русский не идеальный, но игроки говорят, что все понимают.

— Могу сказать, что вы говорите очень хорошо. А сколько иностранных языков вы знаете?

— Английский, греческий и теперь русский. Кстати, греческий я тоже выучил за год.

В 2011 году в Тунисе два-три месяца практически не выходил из дома

— Вы тренировали в Египте, Тунисе и Бахрейне. Как вас туда занесло? Это работа агентов?

— Нет, я практически никогда не искал работу через агента. Получалось заключить контракт через людей из мира баскетбола, которые меня знают. Знают мои методы работы и достижения.

В Египте я тренировал национальную сборную. Это серьезно, ведь мы представляли страну с населением 100 миллионов человек. Мы выиграли Панарабские игры, Баскетбольный чемпионат арабских стран, вышли в финал Африканских игр и полуфинал Афробаскета. В Тунисе довольно высокий уровень баскетбола, высокая конкуренция в чемпионате. Рад, что мне удалось выиграть его с двумя разными клубами («Этуаль дю Сахель» и «Африкан»). Один игрок из Туниса — Салах Межри — играл в НБА и мадридском «Реале». В Бахрейне тоже интересный чемпионат, там много фанатов баскетбола. Но уровень не такой высокий, как в Тунисе.

— В этих странах с вами случались какие-то необычные случаи?

— В сезоне-2010/11 я тренировал тунисский «Этуаль дю Сахель», когда в стране началась революция. Хорошо помню дату — 14 января 2011 (отставка президента Зин эль-Абидина Бен Али, которая привела к массовым столкновениям и появлению банд мародеров. — Прим. «СЭ»). Причем все иностранцы, работающие в Тунисе, покинули страну. Я остался, так как президент клуба сказал, что одна-две недели — и все будет хорошо. Долго уговаривал меня, и я согласился. В итоге два-три месяца практически не выходил из дома. Было очень опасно. Не было ни полиции, ни армии. Гангстеры делали все, что хотели. После событий в Тунисе началась «арабская весна», когда во многих странах — Египте, Йемене, Ливии, Сирии, Бахрейне — проходили очень серьезные волнения.

— Когда вы тренировали «Беопетрол Атлас» (2002-2004), вашим помощником был нынешний наставник сборной России Зоран Лукич. Это была его первая клубная работа. В нем сразу был виден потенциал большого тренера?

— Честно, нет. (Смеется.) 20 лет назад Зоран был совершенно другой человек. Молодой парень, который хотел получить от жизни все. Но постепенно он совершенствовал свои навыки. Поработал со мной, потом съездил в Индию, затем с Сергеем Пановым развивал молодых игроков в России. Еще раз мы пересеклись с ним в «Нижнем Новгороде», когда уже я был его ассистентом. Тогда у меня не было работы, и я принял предложение Зорана присоединиться к его штабу.

Скажу, что я впечатлен его прогрессом. Он проделал отличную работу в «НН», многие российские игроки прогрессировали под его руководством, а приглашение в сборную России — это топ-уровень. Мы постоянно на связи. Когда он бывает в Москве, то мы встречаемся.

— В чем его главные качества? Он хороший мотиватор, психолог, тактик?

— Могу сказать, что тренер высокого уровня должен сочетать в себе очень много качеств. Ты должен давать команде энергию, работать над психологией, должен уметь выстраивать отношения с разными личностями. С кем-то можно говорить жестко, с кем-то нет. Кого-то можно поощрять, кого-то нет. Важно чувствовать игру, понимать, когда дать интенсивную тренировку, как правильно построить восстановительный процесс... Многие люди, которые смотрят баскетбол, говорят — это хороший тренер, а это плохой. Формируя такое мнение, ориентируясь только на результат отдельно сыгранной игры или какого-то периода. На самом деле, все гораздо глубже и сложнее.

Главный тренер ЦСКА-2 Предраг Бадняревич с игроками. БК ЦСКА

Говорил Лукичу, что Карданахишвили еще не готов к Лиге ВТБ

— Когда «НН» забрал Антона Карданахишвили в аренду, вы расстроились или наоборот порадовались, что ваш подопечный пошел на повышение?

— Сложный вопрос. С одной стороны, это хорошо для ЦСКА, хорошо для меня. Мы подвели молодого игрока к уровню, когда им заинтересовались клубы Единой лиги ВТБ, к дебюту в сборной. Но я тогда честно сказал Лукичу, что этот парень, при всем его таланте, пока не может играть в Единой лиге. Через год — да. Ему надо остаться в Суперлиге-1, играя по 25-30 минут, почувствовав полноценную роль лидера. Зоран забрал его на просмотр. На три-четыре дня. И сказал, что он готов. В итоге он практически не играет в «НН». Это не очень хорошо для игрока. С другой стороны, Антон тренируется с очень классными ребятами, с высоким уровнем интенсивности. Надеюсь, что это даст положительный эффект.

— «НН» также подписал другого бывшего игрока ЦСКА-2 — Александра Шашкова, который в прошлом году был одним из лидеров вашего коллектива. Что думаете о потенциале этого парня?

— От высокого потенциала до настоящего игрока — очень длинная и тяжелая дорога. Это касается не только Шашкова. Надо посвятить всего себя баскетболу, не отвлекаться на посторонние разговоры и увлечения, которые мешают работе.

— Слышал, что у Шашкова есть свое мнение на любое тренерское решение...

— Если ты хорошо работаешь на тренировках, приносишь результат, то никто никогда не будет обращать внимание на особенности твоего характера. Когда я приходил в ЦСКА, то тоже слышал какие-то вещи про Шашкова, но при личном знакомстве он показался мне адекватным парнем. Надеюсь, что у него получится реализовать свой потенциал. Ближайшие два-три года очень важны для него.

— Вы видели в деле много русских игроков. Есть что-то общее, что мешает им выйти на высокий уровень?

— Мне кажется, чтобы из юного баскетболиста получился профессиональный игрок, необходимо, чтобы совпало три фактора. Не только в России, но и в той же Сербии. Во-первых, первому тренеру надо научить баскетболиста фундаментальным вещам. И речь не только про какие-то технические элементы, но и про дисциплину. Важно приходить вовремя на тренировки, внимательно слушать подсказки, уважать партнеров по команде. Первый тренер — это очень и очень важный человек в карьере любого баскетболиста.

Во-вторых, у игрока должно быть четкое понимание, что надо много работать над собой, постоянно совершенствовать бросок. Делать определенное количество бросков каждый день. В-третьих, важно, чтобы скауты серьезных клубов заметили в тебе этот талант. Это непросто. Когда ты просматриваешь 12-13-летних мальчиков, то очень тяжело сделать прогноз, что с ними будет через пять-шесть лет. Надо иметь определенное чутье на таланты. Легко делать прогнозы только на завтрашний день. Очень редко можно встретить игрока, у которого все отлично с этими вещами. Его вовремя заметили, он получил хорошие фундаментальные знания, у него есть понимание, что надо много работать над собой. Зачастую один из этих элементов выпадает.

— Когда вы пришли в ЦСКА-2, у многих ребят не хватало базовых знаний баскетбола?

— Было несколько таких игроков. Еще несколько обладали хорошей школой, но были ленивыми. Сложилось такое впечатление, что они уже выиграли все возможные трофеи и делают мне одолжение на тренировках. Но это нормальная ситуация. Моя работа заключается в том, чтобы изменить это отношение, научить тем моментам, которые были упущены в детстве.

— Филиппа Гафурова называют главным талантом нового поколения российского баскетбола, но в прошлом году он не играл в ЦСКА-2. Хотя и вызывался в национальную сборную. Что случилось?

— Когда я пришел в ЦСКА, то он приехал после сезона в Эстонии и Латвии (играл в клубах «Тарвас» и «Валга-Валка»). Филипп был в очень плохих кондициях. Он мог работать на тренировках не более пяти минут. Плюс он был в психологической яме, постоянно нервничал по любому поводу. Я объяснил ему, что надо работать над многими вещами, и он меня услышал. Шаг за шагом Гафуров набирал форму. На уровне «ЦСКА-Юниор» смотрелся неплохо, но для Суперлиги-1 было рановато. Летом 2021 года он был очень активный и заслужил мое доверие. Сейчас он много играет в Суперлиге, смотрится неплохо.

— Гафурова вызывали в сборную вместе с Юрием Умрихиным, которого часто подтягивают к основе, но закрепиться там у него не получается. У вас есть понимание, почему так происходит?

— Прошлый сезон он начал очень хорошо, и его забрали в основу. Там он тренировался с топ-игроками, почувствовал уровень, к которому надо стремиться. Затем случилась травма, которая вывела его из игры на два-три месяца. Сейчас Юра иногда тренируется с основой, больше с нами. После ухода Карданахишвили я часто пробую Умрихина в паре с Володей Карпенко. Они меняются друг с другом на позиции первого номера. Иногда это выглядит хорошо, иногда нет. Это нелегко, позиция разыгрывающего очень специфическая, но оба получают отличный опыт. Баскетбол сильно меняется, комбогарды сейчас в цене.

Люди, критикующие Итудиса, никогда и близко не приближались к таким вершинам

— Как часто вы общаетесь с Димитрисом Итудисом? Спрашивает ли он ваше мнение по тому или иному игроку дубля?

— В прошлом сезоне, когда наши команды тренировались на одной арене, мы регулярно встречались. Сейчас мы базируемся на улице Лавочкина, они тренируются в Крылатском. Плюс пандемия коронавируса, плюс у основы очень плотный график. Конечно, если возникает какая-то ситуация, то Димитрис звонит мне, но это происходит крайне редко.

Знаю Димитриса еще со времен работы в греческом чемпионате. В сезоне-1994/95 я работал ассистентом тренера в ПАОКе, а на следующий год получил приглашение возглавить «Ларису». Димитрис же в этот момент вошел в тренерский штаб ПАОКа.

https://www.instagram.com/p/CQCADXPgE51/

— Ряд экспертов считают Итудиса лучшим тренером Европы, но у него есть и много хейтеров.

— Слушайте, Итудис дважды выиграл Евролигу. Это достижение, которое покорилось единицам. Думаю, что люди, критикующие Димитриса, никогда и близко не приближались к таким вершинам. Среди специалистов, которые смогли выиграть Евролигу, априори не может быть слабых тренеров.

— Итудис говорил, что один из его любимых тренеров — Аито Гарсия Ренесес, хоть он и никогда не выигрывал Евролигу. А есть ли у вас такой тренер, чьи идеи вас впечатляют?

— Действительно, смотреть игры «Альбы» при Ренесесе было одно удовольствие. Возможно, это был пик его карьеры, он построил действительно уникальную команду. Если говорить про мои предпочтения, то я выделяю период работы молодого Желько Обрадовича в «Панатинаикосе». Как он строил игру своей команды в защите, в нападении. Это было инновационно. Или период «Югопластики» под руководством Божидара Мальковича. Из иностранцев отмечу Андреа Тринкьери, Хави Паскуаля и Итудиса.

— Александр Хоменко и Андрей Лопатин давно тренируются в основе, но получить постоянное место в ротации так и не получилось. Особенно это касается Лопатина. Эти игроки не для топ-клуба?

— Да, у них есть проблемы с игровой практикой. Поэтому бывает, что они играют за ЦСКА-2 в Суперлиге. Могу сказать, что эти парни могут выступать на высоком уровне, но очень важно, чтобы они получали шансы проявить себя. В ЦСКА ты должен показать результат не завтра, не через месяц, а сейчас. В конкретной игре. Если ты выходишь и не даешь результат, то следующего шанса можешь уже не получить. Плюс мы говорим про довольно молодых ребят. Им тяжеловато себя проявить на уровне Евролиги, где перед клубом стоит одна задача — выиграть турнир.

У меня нет рецепта, как изменить ситуацию. Только продолжать много работать. Приходить до начала тренировки, оставаться после, играть в Суперлиге-1. Молодым надо много играть, но из-за коронавируса они должны быть с основой. Чтобы в случае болезни подменить кого-то. Это непростой момент.

— Вы много лет возглавляли серьезные клубы, были тренером сборной. Откуда вы черпаете мотивацию возиться с молодыми игроками в России?

— Тот факт, что я тренирую ЦСКА-2, — сюрприз для многих моих коллег. Немного и для меня самого, если честно. Но в момент приглашения в Москву я был без работы. У меня были переговоры с несколькими клубами, но конкретное предложение так и не последовало. А руководство ЦСКА проявило решительность и заинтересованность. Почти сразу дал согласие. Я профессионал. Мне важно постоянно работать, а ждать своего шанса и мечтать о карьере в НБА. Я полностью погружен в дела ЦСКА-2, выкладываюсь на 100 процентов. По-другому просто нельзя, в моем понимании.

— Говорил с рядом игроков, кто выступал под вашим руководством. Все отмечают, что вы очень строгий. С молодыми по-другому никак?

— Никак. Игроки иногда не понимают, что работают с тренером, который многое повидал в своей карьере. Который видел суперталантов, в итоге ничего не добившихся из-за своей лени. И наоборот. Больших игроков, которые всего достигли за счет постоянной работы над собой. На первой же тренировке в Москве я сказал ребятам, что я не тот тренер, с которым будет легко. Я здесь, чтобы сделать вас лучше, а для этого надо много тренироваться, научиться бороться со стрессом, быстро думать... Многие баскетболисты считают, что это жесткий подход, и уходят. Но по-другому нельзя стать профессионалом.