ЦСКА впервые в истории остался без финала Лиги ВТБ. Щербенев решил в концовке

В овертайме армейцев прибил игрок, за которого они боролись летом.

Единая лига ВТБ. Плей-офф

Полуфинал

ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — 100:103 ОТ (22:25, 25:14, 21:21, 17:25, 15:18)

ЦСКА: Швед (22 + 13 передач + 5 подборов), Мур (17), Кэйкок (15 + 9 подборов), Уэйр (13), Милутинов (11 + 5 подборов).

«Локомотив-Кубань»: Уайт (21 + 8 подборов), Барфорд (17 + 9 подборов + 7 передач), Щербенев (15), Хортон (12 + 6 подборов), Мартюк (12).

ЦСКА остается без трофеев в год столетия клуба. В Суперкубке армейцы на последних секундах уступили «Зениту», на Кубок России решили не заявляться, а в Единой лиге ВТБ будут играть только за бронзу. В полуфинале армейцы уступили «Локомотиву», проиграв в этой серии в два раза больше матчей, чем за весь регулярный сезон. Причем краснодарцы умудрились выиграть три игры из четырех в Москве. Таким образом, Барфорд и компания сенсационно отправляются в финал, где их ждет победитель решающего матча в Казани.

Развязка в овертайме, героический поступок Милутинова

Да, ЦСКА не хватило Милутинова, получившего травму голеностопа во втором матче серии. Стоит поаплодировать сербу. Несмотря на заканчивающийся контракт и довольно серьезное повреждение, он сам вызвался играть. Не стал беречь себя, и это дорогого стоит. В шестой игре Никола провел на паркете 7 минут, в седьмой — 22,5. Но доминировать под кольцом с серьезным повреждением на стадии плей-офф невозможно.

Девонте Кэйкок очень старался подменить MVP, в нескольких матчах ему это удалось. Чемпион НБА в составе «Лейкерс» два раза оформил дабл-дабл, доминировал в шестой игре серии, когда армейцам удалось сравнять счет (13 + 8), но не выдержал напряжения седьмого матча. На переполненном «Мегаспорте» Кэйкок забросил всего пять штрафных из 12, причем в какой-то момент игроки «Локо» намеренно ставили американского большого на линию штрафных, и он подводил своих партнеров.

В самой концовке решающей игры Девонте совершил пробежку, а в ответной атаке не уследил за Окаро Уайтом под кольцом. За 52 секунды до конца хозяева уступали «-4», но партнеры сумели исправить ошибки Кэйкока. Один из главных старожилов этой команды Иван Ухов подарил армейцам шанс, сравняв счет за 14 секунд до конца. Последнее слово оставалось за «Локо», но Джален Барфорд не забил в коронном проходе (Каспер Уэйр отлично отзащищался). Казалось, что в овертайме более опытная команда дожмет молодой дерзкий коллектив Александра Секулича. Особенно после разбазаривания такого комфортного преимущества.

Однако в дополнительной пятиминутке мы все-таки стали свидетелями сенсации. За счет действий Уэйта и Владислава Емченко «Локо» мгновенно повел «+5», но затем сразу три ключевых игрока гостей получили по пятому фолу: Барфорд, Девон Акун-Перселл и Емченко. ЦСКА же вновь подобрался на расстояние одной атаки (88:90), но тут свое веское слово сказал Александр Щербенев. Разыгрывающий сборной России отметился трехочковым через руки Деяна Давидоваца, а затем сделал перехват и заработал штрафные.

ЦСКА снова стал проигрывать пять очков. Эмил Райкович взял тайм-аут, но после минутного перерыва ситуация для армейцев только усугубилась. Даллас Мур и Алексей Швед смазал свои попытки, а Щербенев вновь встал на линию штрафных и вновь не дрогнул. Вскоре разница увеличилась до 8 очков, и многие зрители стали тянуться к выходу. Да, ЦСКА предпринял еще одну попытку отыграться, но на это уже не хватало времени.

После игры баскетболисты ЦСКА подошли к фан-сектору и не были освистаны. Наоборот, получили поддержку. Все-таки за последние годы армейцы выиграли много трофеев, а сейчас команда находится в стадии перестройки. Тем не менее поражение в серии до четырех побед от «Локо» — огромная сенсация. Да, краснодарцы усилились перед плей-офф крепкими иностранцами, но по-прежнему опираются на молодой костяк воспитанников. Андрей Мартюк, Емченко, Щербенев, Захар Ведищев и переехавший летом из Саратова Антон Квитковских внесли огромный вклад в эту победу.

Единая лига ВТБ / flickr.com

В финале мы также будем андердогами

Щербенев только третий по результативности в своей команде, однако именно он стал героем решающей встречи: 9 из 15 своих очков он набрал в овертайме. Интересно, что летом 2022 года ЦСКА пытался подписать разыгрывающего. Александр был ограниченно свободным агентом. Москвичи предложили ему двухлетний контракт, но «Локомотив» повторил предложение, и по правилам игрок в таком случае должен остаться в своем прежнем клубе.

После матча «СЭ» задал несколько вопросов Щербеневу.

— Когда ты тащил команду на себе в овертайме, не было волнения?

— Когда сидел на скамейке, то сильно нервничал. Но когда выходишь на площадку, на это нет времени. Надо показывать свою игру, доказывать свою состоятельность. Разыгрывающий должен вести свою команду вперед. Я сделал все, что мог, для коллектива. Рад, что получилось. Отзащищался, забил. Отличная победа, которая стала исторической.

— Когда Барфорд и Акун-Перселл досрочно закончили игру в начале овертайма, ты сразу понял, что будешь играть до конца?

— Да. Ведь почти сразу пятый фол получил и Влад Емченко. Я понял, что остался единственным болхэндлером, человеком, который возится с мячом. Поэтому понимал, что не могу подвести. У тренера просто нет другого варианта. Взял ответственность на себя, а там как будет, так и будет.

— Это твой лучший матч в жизни?

— Да.

— В шестом матче ЦСКА выглядел очень солидно. Разбил вас в родном «Баскет-холле». Перед седьмым матчем Секулич сказал вам играть в свое удовольствие или провести этот матч, как последний?

— Тренер вставил нам очень серьезно. Хотел, чтобы мы проснулись, поняли, что так действовать нельзя. Мы посмотрели шестую игру, сделали ее анализ. Седьмой матч был из разряда пан или пропал. И в целом мы заслужили в нем победу. Пусть и в овертайме. Благодарен за это всем партнерам и тренерам.

— В регулярке у ЦСКА было всего два поражения. Вы нанесли им четыре.

— Мы были лучше в концовках, хотя у ЦСКА очень опытный состав, который сыграл миллион таких напряженных концовок. Но результат на табло. Что есть, то есть.

— Кого бы хотели получить в финале?

— Не важно. Это первый финал Единой лиги для меня. Пока это что-то невероятное. Надо немного отойти от этой серии. Посмотреть решающий матч УНИКСа и «Зенита», и настраиваться на нового соперника. Но думаю, что после победы над ЦСКА нам никто нестрашен. Кто бы нам ни попался, в финале легко не будет. Мы так же будем андердогами. Мало кто в нас верит, но мы продолжаем доказывать. Надеюсь, мнение людей поменяется после этого сезона.

— Правда, что у тебя есть детское фото с Алексеем Шведом?

— Да, мне было 14-15 лет. Он приехал с «Химками» на игру с «Локо», и я подошел к нему с просьбой сфотографироваться.

Единая лига ВТБ / flickr.com

Уставший Швед

Лучший российский игрок последнего десятилетия успел восстановиться к полуфиналу и выдал отличную серию. Швед был близок к трипл-даблу в шестой игре (не хватило одного подбора) и вел команду за собой в решающем матче серии. После первой половины эффективность Алексея составляла 28 баллов — сумасшедший показатель. В четвертой четверти во много благодаря действиям защитника армейцы получил солидный перевес «+9», но в итоге не смогли его удержать.

Да, в концовке защитник смазал пару важных бросков и даже исполнил один эйрбол. Но вина ли в этом Шведа? Во-первых, всю вторую половину он сыграл практически без замен и был максимально уставшим. Во-вторых, партнеры в какой-то момент перестали бросать, раз за разом отдавая мяч своему лидеру. Секулич прекрасно это понимал, поэтому Алексей всегда был под давлением.

Тут скорее вопрос к Райковичу. В пятой и седьмой играх серии, когда тренер сталкивался с серьезным сопротивлением, он в какие-то моменты не понимал, что он делает. Да, за регулярку он заслужил приз лучшему тренеру сезона. Здесь не может быть вопросов. Но плей-офф — это совершенно другая история. И тут с давлением македонский специалист не справился.

«Проблемы пришли к нам в ключевой момент сезона, — отметил на пресс-конференции Райкович. — Из-за травм двух ведущих игроков, Милутинова и Шведа, мы подошли к этой серии не в лучшей форме. А семь матчей требовали именно хорошей физической готовности. В этом «Локо» нас превзошел. Безусловно, эта встреча добавляла давления. Как профессионалы мы должны были справиться с ним, но не смогли. Посмотреть хотя бы на количество смазанных штрафных... Как есть, так есть. Обидно, что команда на протяжении всего сезона показывала классный командный баскетбол, а один плохой отрезок все испортил».

Посмотрим, как на это болезненное поражение отреагирует руководство ЦСКА. У Райковича гарантированный контракт на следующий сезон.