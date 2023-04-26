В Лиге ВТБ может быть неожиданный финал. УНИКС и «Локо» удивляют фаворитов

У «Зенита» и ЦСКА не осталось права на ошибку.

Плей-офф Единой лиги ВТБ-2022/23

Полуфиналы

УНИКС — «Зенит» — 3-2 (97:64, 72:66, 73:81, 77:104, 78:63)

ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — 2-3 (87:84, 83:84, 81:84, 79:73, 68:85)

УНИКС и «Локомотив-Кубань» находятся в шаге от выхода в финал Единой лиги ВТБ. Казанцы вновь уверенно обыграли «Зенит» на своем паркете, во многом за счет великолепной игры своего разыгрывающего Ненада Димитриевича, а краснодарцы неожиданно легко обыграли ЦСКА в Москве. Подопечные Эмила Райковича потерпели самое крупное домашнее поражение в истории турнира («-17») и теперь больше не имеют шансов на осечку.

Чудо от Ненада

«Зенит» прилетел в Казань в отличном настроении. Крупная победа над УНИКСом в четвертом матче должна была придать коллективу Чави Паскуаля дополнительной уверенности. К тому же в Петербурге наставник казанцев Велимир Перасович публично поругался со своим лидером Джаленом Рейнольдсом. Участие американца в этой серии было под вопросом, но стороны, похоже, смогли примириться.

Американский центровой вышел на паркет, когда его команда уступала 2:10. «Зенит» сделал мощный рывок (особенно усердствовал Артем Клименко), казалось бы, подтвердив, чтобы инициатива окончательно перешла к ним. Но после этого наступило время хозяев. За счет классной игры Димитриевича, Винса Хантера и Луи Лабери УНИКС смог отыграться еще в первой четверти (15:15), а также забрал вторую десятиминутку (15:12).

Гости же еще и потеряли Сергея Карасева, который подвернул голеностоп. Очень обидная потеря для сине-бело-голубых. Во-первых, к тому моменту форвард был самым результативным игроком своей команды. Во-вторых, Паскуаль лишился своего второго ключевого баскетболиста в этой серии. Во второй игре до конца сезона выбыл чемпион Евролиги в составе «Реала» Трей Томпкинс.

Без Карасева «Зенит» провалил третью четверть, набрав всего 8 очков за девять минут (!). «Такое ощущение, что вы осталась в раздевалке», — так Паскуаль обратился к своим игрокам в тайм-ауте. Речь тренера сработала. Баскетболисты «Зенита» сделали мини-рывок (7:2), а в заключительные 10 минут устроил прессинг по всей площадке. Правда, этого не хватило даже для того, чтобы сократить двухзначную разницу в счете. А когда за 6 минут до конца технический схлопотал Томас Эртель, то матч можно было заканчивать.

Героем встречи стал Димитриевич, набравший 32 очка, 6 передач, 6 подборов и 37 баллов за эффективность действий. У гостей лучший КПИ показал Дмитрий Кулагин — 12. Разница очевидна. Серия вновь переезжает в Петербург, где может и закончиться.

Растерянный Райкович

За весь регулярный сезон ЦСКА потерпел всего два поражения. Дома от «Зенита» и в гостях от УНИКСа. Остальные 30 матчей закончились победой Милутинова и компании. В первом раунде плей-офф армейцы катком прошлись по «Автодору», и, конечно, считались безоговорочными фаворитами в серии с «Локо». Железнодорожники неровно прошли регулярку, закончив ее только на пятом месте. Правда, к плей-офф подъехавшие по ходу сезона опытные легионеры — Девон Акун-Перселл, Окаро Уайт и Крис Хортон — преобразили команду. Да и молодые воспитанники «Локо» рядом с топовыми иностранцами стали выглядеть гораздо увереннее. Коллектив Александра Секулича выиграл все три матча в серии у «НН». Но вряд ли даже самые преданные болельщики команды надеялись, что их коллектив сможет на равных биться в серии с ЦСКА.

Однако «Локо» по-хорошему удивил. В стартовых четырех играх команды дважды обменялись трудовыми победами, а в пятом матче полуфинала краснодарцы просто прибили соперника. Выигрывали к большому перерыву «+16», а в заключительные 20 минут не стали его отстаивать, а продолжали смело играть на встречных курсах.

Боссы ЦСКА, чтобы взбодрить своих игроков, открыли продажу билетов на седьмой матч. Хотя в случае поражения в краснодарском «Баскет-Холле», 28 апреля, его может и не быть. «Мы планируем закончить серию в Краснодаре, — заявил «СЭ» форвард «Локо» Антон Квитковских. — Х-фактор этой серии? Защита. Выделить кого-то одного нельзя. У нас меняются лидеры. Барфорд, Акун-Перселл... Все могут забить, все могут отзащищаться. От игры к игре показываем командный баскетбол. У ЦСКА Уэйр здорово проводит концовки».