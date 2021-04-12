Мозгов возвращается на паркет спустя 33 месяца. Чемпион НБА спешит на помощь «Химкам»

Российский центровой попадет в заявку на матч с «Енисеем». В «Химках» он готов подменить травмированного Джордана Мики

Тимофей Мозгов готовится сыграть за «Химки» в ближайшем матче Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (12 апреля). Подмосковный клуб успел внести чемпиона НБА в заявку на сезон в последние дни дедлайна и теперь рассчитывает на российского бигмена в решающих матчах турнира. Велика вероятность, что 34-летний россиянин сразу получит много игрового времени. Это связано с травмой колена основного центрового желто-синих Джордана Мики, который, скорее всего, пропустит все оставшиеся матчи «Химок» в регулярке. Мозгов рвется в бой, чтобы подменить американца.

Сложно сказать, сможет ли Тимофей с ходу принести пользу «Химкам», но попытка вернуться в баскетбол после столь долгого перерыва заслуживает уважения. Последний раз Мозгов выходил на паркет 2 июля 2018 года в квалификационном матче Кубка мира с Францией. С тех пор прошло более тысячи дней и 33 полных месяца. Все это время баскетболист лечил колено.

Еще один важный факт: в этом случае речь не идет о деньгах. Мозгов сам вызвался помочь родному клубу, который переживает сейчас нелегкие времена.

— Бывают тяжелые сезоны, даже у великих клубов, тем более в этом году было много сложностей, связанных со здоровьем и ковид-ограничениями, все наложилось друг на друга — отметил «СЭ» Тимофей Мозгов. — Для себя принял решение, что хочу помочь команде, своим друзьям. Все бьются сейчас изо всех сил, ради чести клуба и преданности спорту, ради наших болельщиков. И я готов драться бок о бок с ними. Это же моя родная команда, стоять в стороне в такие моменты я не могу и не хочу.

Мозгов действительно особенный игрок для «Химок». После отъезда в НБА его шкафчик в раздевалке не занимал другой игрок. Он всегда мог приехать в БЦМО и потренироваться. Более того, изображение Тимофея красуется под сводами домашней арены желто-синих.

Мозгов мог вернуться на паркет еще в прошлом году

В июле 2019-го стало известно, что девятилетнее пребывание Тимофея в НБА подходит к концу. Последний клуб Мозгова за океаном — «Орландо» — решил отчислить игрока. Согласно условиям контракта россиянин должен получить 16,7 миллиона долларов. «Мэджик» разбили эту сумму на три года в платежной ведомости по правилу «стретча». Это позволило им получить место для подписания новых игроков, а центровой стал свободным агентом. Уже 31 июля «Химки» объявили о возвращении Мозгова.

?? Тимофей Мозгов возвращается домой! / Timofey Mozgov is back in town! The first ever Russian @NBA champion is coming home to Khimki for the next season! #ХимкиМежсезонье19 pic.twitter.com/kEhgOmGDwn — BC Khimki (@Khimkibasket) July 31, 2019

В Подмосковье рассчитывали, что Мозгов будет полноценной боевой единицей, но время шло, а Тима так и не появлялся на паркете. Он постоянно летал к немецким врачам, а в расположении клуба почти каждый день занимался под руководством словенского специалиста Юре Дракслера (каждое лето он индивидуально работает со звездой НБА Лукой Дончичем). В конце февраля 2020-го Мозгов наконец-то вернулся в общую группу. Он проводил полноценные тренировки на протяжении почти двух недель и готовился сыграть с «Автодором».

Но матча с саратовцами так и не случилось. Все турниры были сначала приостановлены, а потом и завершены из-за пандемии коронавируса. В образовавшуюся длительную паузу Мозгов решился еще на одну операцию на колене, которая, по словам его агента Станислава Рыжова, помогла ему разобраться со своей проблемой раз и навсегда.

— Прошедшим летом допускал, что Мозгов все же сыграет за желто-синих в текущем сезоне, но вряд ли мог предположить, что это произойдет в такой сложной ситуации, — подчеркнул «СЭ» генеральный директор «Химок» Павел Астахов. — Да я и сам готов выйти, если тренер позовет. Отдельный респект болельщикам! Их поддержка нужна как никогда.

В бой идут одни «старики»

Мозгов не первый опытный российский баскетболист, который присоединился к «Химкам» по ходу текущего сезона. Ранее это сделал Антон Понкрашов, который с ходу получил важную роль в команде. Мозгов и Понкрашов ровесники — оба родились в 1986 году в Ленинграде. Свои первые шаги в спорте начали делать у петербургского тренера Геннадия Панютина (Антон пришел в секцию на два года раньше). Долго играли вместе на детском уровне, пересеклись в «Химках» (2007-2009) и помогли сборной России выиграть долгожданную медаль Олимпийских игр-2012 в Лондоне (а также бронзу Евробаскета-2011 в Литве). Игроки до сих пор понимают друг друга с полуслова. Если со здоровьем Мозгова все будет в порядке, то эта парочка наверняка подарит болельщикам не один яркий момент для хайлайтов.

Также не стоит забывать, что в составе химчан есть несгибаемые бойцы: 37-летний капитан Сергей Моня, 35-летний Егор Вяльцев, 34-летний Евгений Воронов, 32-летний Вячеслав Зайцев. Все эти игроки остались в команде, несмотря на сложные обстоятельства. Остались те, кто хочет играть и для кого команда «Химки», ее история и болельщики много значат. Понятно, что возрастному коллективу где-то не хватает сил, но упрекнуть нынешний состав «Химок» в нежелании биться за цвета клуба точно нельзя.

В целом в клубе много раз подчеркивали, что атмосфера в коллективе с приходом нового главного тренера Андрея Мальцева заметно улучшилась. Русский тренер, русский костяк игроков. Два оставшихся легионера — Джордан Мики и Эррик Макколлум — легко чувствуют себя в команде. Говорят, что даже заговорили по-русски.

В раздевалке уже и близко нет того напряжения, которое царило в начале сезона. Поэтому химчане еще покажут зубы в этом сезоне. Даже несмотря на травму Алексея Шведа, вряд ли кто-то из лидирующей тройки (ЦСКА, «Зенит», УНИКС) захочет встретиться с желто-синими в первом раунде в плей-офф. Когда химчане находят свою игру — агрессивная защита, выверенные до последнего броски, — остановить их становится очень нелегко.