Швед может не сыграть в этом сезоне. Новая головная боль для «Химок»

Звездный баскетболист сломал палец на бросковой руке в игре с «Виллербаном», и решающие матчи Лиги ВТБ подмосковная команда точно проведет без своего лидера.

Вчера вечером «Химки» сообщили о серьезной травме Алексея Шведа — перелом пальца на руке. Всем болельщикам подмосковного клуба хотелось верить, что это была первоапрельская шутка, но нет. Информация соответствует действительности, более того, палец сломан на бросковой правой руке. Поэтому указанные в пресс-релизе сроки восстановления (четыре недели) баскетболиста довольно условные. Напомним, что в ноябре 2018 года лучший снайпер Евробаскета-2017 сломал мизинец на левой руке и пропустил три месяца. Так что существует вероятность, что в этом сезоне Алексей не сможет вернуться на паркет.

— Перелом произошел на указательном пальце правой руки, — отметил «СЭ» генеральный директор «Химок» Павел Астахов. — Доктора контролируют процесс, но о точных сроках восстановления говорить преждевременно. Мы помним, что в конце 2018 года Алексей получил перелом мизинца в выездной игре с «Жальгирисом» и процесс восстановления затянулся на несколько месяцев. Сейчас же это основная бросковая рука. Поэтому сложно сказать, сможет ли Швед сыграть в этом сезоне или нет, но к лечению мы уже приступили.

Смогут ли «Химки» попасть в топ-5 без своего лидера?

Швед точно не поможет «Химкам» в пяти заключительных матчах регулярки Единой лиги. Подмосковному клубу почти нон-стопом предстоит сыграть с «Енисеем» (12 апреля), «Нижним Новгородом» (14 апреля), «Калевом» (17 апреля), «Цмоки-Минском» (21 апреля) и «Автодором» (25 апреля). В этих играх подопечным Андрея Мальцева необходимо одержать максимальное количество побед, чтобы постараться подняться на пятое место в таблице. Это позволит избежать встречи с «Зенитом», ЦСКА и УНИКСом в первом раунде плей-офф.

— У нас есть игроки, которые готовы играть, получать удовольствие от процесса, показывать результат, — продолжил Павел Астахов. — Надеюсь, что в плей-офф Лиги ВТБ мы попадем и там постараемся показать максимальный результат. Невзирая на все наши проблемы.

Напомним, что из-за финансовых проблем в составе желто-синих осталось всего три легионера: Джордан Мики, Эррик Макколлум и Янис Тимма (последний давно не играет). Для сравнения: в других наших ведущих клубах заявлена максимальная квота иностранных баскетболистов — восемь.

Швед близок ко второму титулу лучшего снайпера Евролиги

Несмотря на тяжелый сезон желто-синих, Швед продолжает держать высокую планку. Алексей лидирует в гонке лучших снайперов (19,8 очка) регулярного сезона Евролиги. Велика вероятность, что он второй раз в своей карьере выиграет приз имени Альфонсо Форда (стал первым россиянином в истории, кто удостоился награды лучшего снайпера сезона-2017/18). Его ближайший преследователь — Майк Джеймс (19,3 очка) — по известным причинам также не сыграет за ЦСКА в двух заключительных турах регулярки. А Джордану Лойду (17,6), Николе Миротичу (17,1) и Василие Мицичу (16,4) надо сделать какое-то чудо, чтобы обогнать россиянина.

Также Швед является еще и лучшим ассистентом турнира (7,7 передачи). Также в топ-5 входят Пьеррия Хенри (7,3), Ник Калатес (7,1), Кевин Пангос (6,4) и Костас Слукас (6,1). При этом 32-летний защитник совершил больше всего потерь — 99 (4,3 в среднем за игру) в турнире. Но это легко объяснить постоянными кадровыми проблемами клуба и слишком большой ролью Шведа в атакующих построениях своей команды. В Лиге ВТБ защитник «Химок» еще более уверенно возглавляет список снайперов — 24,4 очка в среднем за игру. У расположившегося на второй строчке Маркуса Кина («Калев») — 19,5. Топ-3 замыкает Иффе Лундберг («Зелена-Гура"/ЦСКА) — 18,9.