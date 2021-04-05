«Зенит» выигрывает регулярный сезон, Паскуаль вновь обыгрывает Итудиса

Впервые с чемпионата-2013/14 в Единой лиге ВТБ новый победитель регулярки.

Единая лига ВТБ. Регулярный сезон

«Зенит» — ЦСКА — 81:77 (23:14, 23:24, 20:11, 15:28)

«Зенит»: Томас (18), Бэрон (15), Захаров (12)

ЦСКА: Хэкетт (20), Клайберн (19). Фойгтманн (19)

Судьи: Т. Травицски (Польша), Р. Пееранди (Эстония), С. Овинов (Россия)

5 апреля. Санкт-Петербург. «Юбилейный». 2179 зрителей.

«Зенит» победил ЦСКА в матче лидеров регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (81:77). Героями встречи стали Уилл Томас и Билли Бэрон, на двоих набравшие 33 очка. Также стоит отметить хладнокровные действия Кевина Пангоса в концовке. Этот успех позволил сине-бело-голубым досрочно гарантировать себе первое место в таблице. Армейцам же в оставшихся играх придется побороться за второе место с УНИКСом.

MVP в Петербурге

Хавьер Паскуаль против Димитриса Итудиса, лучшая защита Лиги ВТБ против лучшего нападения, Санкт-Петербург против Москвы. Матчи «Зенита» и ЦСКА в этом сезоне — главное противостояние в российском баскетболе. Армейцы уже гарантировали себе место в плей-офф Евролиги, «Зенит» сохранит место в топ-8, если обыграет «Маккаби» и «Панатинаикос» в двух заключительных матчах регулярного сезона. В Лиге ВТБ же клуб из Северной столицы стоит выше армейцев (18 побед против 15). Победа в этом матче гарантировала бы сине-бело-голубым первое место в регулярном сезоне. Успех армейцев сохранил бы интригу до последнего игрового дня. Первое место в регулярке не только важный психологический фактор, но и преимущество своей площадки в потенциальном финале.

В этом сезоне «Зенит» и ЦСКА встречались трижды. В Лиге ВТБ питерцы победили в Москве (74:71). В Евролиге же оба матча остались за армейцами. Причем в рамках евросезона соперники встречались друг с другом на прошлой неделе. Подопечные Паскуаля не смогли сдержать двоих «больших» гостей — Йоханнеса Фойгтманна (21 очко) и Майкла Эрика (9 очков и 6 подборов). Последний и вовсе стал джокером в рукаве Итудиса, проделав невероятный объем черновой работы. ЦСКА победил на фоне скандала со своим лидером Майком Джеймсом, отстраненным от команды.

Паскуаль хорошо проанализировал прошлый матч. В старте вышел Тарик Блэк, который должен был стать противовесом Эрика. И этот ход сработал. Во многом благодаря вдохновенной игре центрового хозяев «Зенит» сделал мощнейший рывок — 14:0. Итудис взял экстренный тайм-аут после которого армейцы наконец-то стали играть с хозяевами на встречных курсах. Вновь хорош был Фойгтманн, ставший MVP марта Лиги ВТБ. Благодаря его 8 очкам за четверть гостям удалось сократить двузначное отставание — 23:14 по итогам первой 10-минутки.

Вторая четверть началась с эффектного данка в исполнении Фогтманна. Этот эпизод явно завел армейцев, ЦСКА стал играть значительно организованней. Связка Дэниэл Хэккетт — Уилл Клайберн принялась активничать в трехсекундной зоне хозяев, постепенно сокращая разрыв. У «Зенита» ярко проявил себя Денис Захаров (10 очков за четверть), но его индивидуальных подвигов не хватало, чтобы удерживать ЦСКА на комфортной дистанции. За минуту до свистка на перерыв москвичи подобрались на расстояние всего 5 очков, но «Зенит» все-таки сумел закончить первую половину на мажорной ноте. Томас обокрал Хэкетта и вколотил сверху (46:38)

Шикарная развязка

В третьей четверти и темп игры, и результативность заметно снизились. «Зенит» за счет активных действий Уилла Томаса продолжал удерживать инициативу, но его преимущество было довольно зыбким, пока в самом конце четверти не взорвался тремя трехочковыми подряд Билли Бэрон. Далеко не самые катастрофические для ЦСКА «-8» за полторы минуты превратились в «-17».

Свою трехочковую феерию Бэрон продолжил и в четвертом игровом отрезке. Но его дальнее попадание стало единственным точным броском «Зенита» почти за пять минут. Жесткая и организованная защита ЦСКА, а также очередной взрыв дуэта Клайберн — Хэккетт позволили армейцам выдать рывок 20:6. После очередных 5 очков подряд от Клайберна разница сократилась до минимума — 72:71. Однако камбэк гостей прервал Кевин Пангос. До этого момента защитник «Зенита» был в тени с нулем очков. Но в концовке разыгрывающий взял игру в свои руки и набрал все 9 последних очков «Зенита» в этом матче. Фантастика. Этого хватило, чтобы удержать преимущество. Впервые с сезона-2013/14 ЦСКА не сумел выиграть регулярный чемпионат.