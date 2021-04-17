ЦСКА опустился на четвертое место в Лиге ВТБ. Наконец-то в чемпионате суперконкуренция

«Локомотив-Кубань» обыгрывает армейцев в огненной концовке, 34-летний Калниетис завершает игру роскошным данком.

Единая лига ВТБ. Регулярный сезон

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА — 103:94 (27:22, 26:31, 23:19, 27:22)

«Локомотив-Кубань»: Кузминскас (25), Уильямс-Госс (21), Калниетис (13)

ЦСКА: Шенгелия (25), Клайберн (15), Хиллиард (15)

Судьи: Э.Коромилас (Греция), А.Халлико (Эстония), С. Валеев (Россия)

17 апреля. Краснодар. «Баскет-Холл». 2333 зрителя.

«Локомотив-Кубань» довольно уверенно обыграл ЦСКА на своем паркете и потеснил армейцев с третьего места в турнирной таблице.Героями встречи стали два литовских легионера краснодарцев — Мантас Калниетис и Миндаугас Кузминскас, — на двоих набравшие 38 очков своей команды. Также очень хорош был Найджел Уильямс-Госс (21 очко, 8 передач и 4 перехвата). Сейчас можно с уверенностью сказать, что руководство «Локо» угадало с его подписанием в январе.

ЦСКА же провел откровенно слабый для себя матч, потерпев уже седьмое поражение. Теперь не исключено, что в борьбе за четвертое место армейцев может обойти «Нижний Новгород» (все решится в очной игре), а это будет означать, что в плей-офф подопечные Димитриса Итудиса лишатся преимущества своего паркета. Если бы кто-то сделал такой прогноз перед началом чемпионата, то его посчитали бы сумасшедшим.

Армейские осечки

ЦСКА из года в год выигрывал не только золото Единой лиги (девять раз за десять лет), но и всего раз уступил первое место в регулярном сезоне. Любители отечественного баскетбола хорошо помнят сезон-2013/14, когда «Химки» прошли регулярку без поражений, но в четвертьфинале сенсационно уступили «Нижнему Новгороду» во главе с Семеном Антоновым. В прошлом сезоне гегемонию ЦСКА были готовы нарушить «Химки». Коллектив Римаса Куртинайтиса уверенно лидировал в чемпионате, но турнир не удалось доиграть из-за пандемии коронавируса.

Летом 2020 года ЦСКА подписал двух звезд европейского баскетбола — Торнике Шенгелию и Николу Милутинова, а также сохранил в своих рядах Майка Джеймса. Учитывая, что в строй возвращался еще и пропустивший целой год Уилл Клайберн, казалось, что это сочетание ничем не уступает звездным составам ЦСКА образца 2016 и 2019 годов. На деле вышло иначе. Милутинов получил тяжелую травму плеча, Джеймс покидает команду из-за разногласий с тренером Итудисом, а Клайберн потерял свою фирменную стабильность. Надо отдать должное греческому тренеру армейцев, который при всех сложностях сохраняет команду на плаву. ЦСКА занял второе место в регулярке Евролиги, одержав столько же побед, как и «Барселона». Но в Единой лиге дела у команды не идут. Армейцы дважды уступили «Зениту», «Химкам», а также допустили осечки в играх с «Пармой», «Калевом» и «Зеленой Гурой». Таким образом, за два тура до конца чемпионата ЦСКА в лучшем случае мог бороться только за третье место. И то с учетом гостевой победы над «Локомотивом-Кубань».

Низкая эффективность гостей, Калниетис в огне

В Краснодаре встретились две лучшие атакующие команды чемпионата. В очном противостоянии оба коллектива не изменили своему стилю, несмотря на всю важность матча. Большую часть первой четверти соперники прошли вровень, но на последних минутах Миндаугас Кузминскас включил повышенные обороты и позволил «Локомотиву» вырваться вперед — 27:22.

Во второй четверти ЦСКА удалось перехватить преимущество. И здесь большую роль сыграл Антонов. Форвард сборной России и в нападении здорово помог Клайберну с Хиллиардом, и на своей половине классно отработал. Его присутствие позволило тренерскому штабу переключать защитные системы, много использовать «зону» и играть высоким составом с Клайберном в качестве первого и Антоновым в качестве третьего номеров. За счет этого ЦСКА заработал «+4» и, хоть и ушел на перерыв при равном счете, заметно владел инициативой (53:53).

Но третья десятиминутка осталась за хозяевами. Важные попадания Уильямса-Госса, классная защита от молодых воспитанников «Локо» — Сергея Долинина и Андрея Мартюка — и вдохновенная игра Кузминскаса позволила подопечным Евгения Пашутина получить небольшое преимущество перед решающим отрезком (76:72). Если бы не подборы на своем щите, то ЦСКА вряд ли бы остался в игре.

И все-таки низкая эффективность действующих чемпионов на обеих половинах не могла не сказаться на счете. В середине четвертого периода «Локо» ушел вперед на «+9», и остановить хозяев никак не получалось. Вернуться в игру удалось, когда времени оставалось совсем мало: за счет господства в «краске» Шенгелии и Эрика ЦСКА подобрался до 97:94 за 58 секунд до сирены. Подвела очередная ошибка в обороне, после которой Гордон попал из-под кольца. За 25 секунд до конца Калниетис реализовал тактические штрафные, окончательно сняв вопрос о победителе. А затем 34-летний литовец поставил яркую точку эффектным данком спиной.

— Мы отлично двигали мяч, сделали 26 передач, здорово сыграли на подборе, — отметил «СЭ» Кузминскас. — Это была хорошая игра. Когда мы показываем такой баскетбол, нас сложно остановить. Сейчас «Локо» по-прежнему сохраняет шансы на второе место по итогам регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Это наша цель на ближайшую неделю!

За ЦСКА же немного тревожно, ведь на грядущей неделе армейцам играть два матча плей-офф Евролиги с «Фенербахче».