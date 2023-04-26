«Мы планируем закончить серию в Краснодаре». Квитковских — о противостоянии с ЦСКА

Форвард «Локомотива-Кубань» — о победе в пятом матче в Москве и Х-факторе полуфинала.

«Локомотив-Кубань» в шаге от выхода в финал Единой лиги ВТБ. После пяти матчей серии с ЦСКА подопечные Александра Секулича впереди (3:2, до четырех побед), а следующая игра пройдет в Краснодаре. Еще несколько недель назад в такой расклад могли поверить только самые преданные болельщики железнодорожников. Но баскетболисты «Локо» действительно набрали отличную форму к решающей стадии, а вот ЦСКА без Николы Милутинова пока не впечатляет. В пятом матче полуфинала армейцы потерпели самое крупное домашнее поражение в истории Единой лиги («-17»). И, кстати, проиграли в серии с «Локо» уже больше матчей, чем за весь чемпионат.

После игры в «Мегаспорте» «СЭ» удалось пообщаться с форвардом краснодарцев Антоном Квитковских. Воспитанник Удмуртского баскетбола проводит первый сезон в составе «Локо», сразу же став важным игроком ротации.

Поражение в первом матче серии закалило нас

— За счет чего команда так преобразилась в плей-офф (в регулярке «Локомотив-Кубань» занял только пятое место, в том числе пропустив вперед «Нижний Новгород»)?

— Все-таки мы тренируемся, исправляем ошибки. Время идет и находятся те коммуникации, которые и должны были быть. Появилась командная химия. Мы весь сезон к этому шли. Это [преображение] должно было случиться.

— Можно сказать, что сейчас коллектив на пике формы?

— Если брать текущий сезон, то, думаю, да.

— В первой игре «Локо» потерпел обидное поражение. Это еще больше завело?

— Конечно. Мы почувствовали, что можем выигрывать у ЦСКА. То поражение только закалило нас. В следующий игре дали бой.

— Потеря Николы Милутинова сильно сказывается на сопернике?

— Я думаю, не особо. Кейкок хорошо заменяет его. Он тоже имеет солидные габариты, хорошо борется на подборах, его находят партнеры. Против него тоже порой сложновато. Если бы был еще и Милутинов, то у них была бы больше ротация.

— «Локомотив» взял трех легионеров из пяти по ходу сезона. Многие отмечают, что c каждым из этих подписаний было угадано. Согласны с этим? Благодаря Акуну-Перселлу, Окаро Уайту и Крису Хортону команда сильно прибавила?

— Угадали или нет — это решать руководству. Со своей стороны, могу сказать, что у нас отличный коллектив, отличная командная химия. Все здорово друг с другом общаются.

Х-фактор серии? Защита

— В шестой игре в «Баскет-Холле», наверняка, будет аншлаг.

— 100 процентов.

— Каково играть при переполненных трибунах в Краснодаре?

— Всегда здорово играть при болельщиках. Особенно, когда их собирается так много. Полный зал, иной раз не слышно, что говорит тренер в тайм-ауте. Но это здорово заряжает. Ты не можешь расслабиться ни на секунду.

— Назовите Х-фактор этой серии по итогам пяти матчей?

— Защита. Выделить кого-то одного нельзя. У нас меняются лидеры. Джален Барфорд, Девон Акун-Перселл... Все могут забить, все могут отзащищаться. От игры к игре показываем командный баскетбол. У ЦСКА Каспер Уэйр здорово проводит концовки.

— Армейцы открыли продажу билетов на седьмую игру. Значит ли это, что они с сумасшедшим настроем выйдут на шестой матч?

— Это не наши проблемы. Мы планируем закончить серию в Краснодаре. Дальше пусть разбираются сами.