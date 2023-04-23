«Зенит» мощно отвечает УНИКСу. В обоих полуфиналах Единой лиги равный счет

Эртель и Фрайзер включились на полную, Кэйкок удачно заменил Милутинова.

Плей-офф Единой лиги ВТБ-2022/23

Полуфиналы

УНИКС — «Зенит» — 2-2 (97:64, 72:66, 73:81, 77:104)

ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — 2-2 (87:84, 83:84, 81:84, 79:73)

Впервые в истории Единой лиги ВТБ после четырех матчей полуфинальных серий в обеих парах равный счет. ЦСКА и «Локомотив-Кубань» обменялись победами в Краснодаре, а «Зенит» сумел полноценно реабилитироваться за неудачный выезд к УНИКСу. Теперь очень многое будет зависеть от пятой игры в Казани, считает генеральный директор лиги Илона Корстин.

Томас + Трент

После двух поражений в Казани игрокам «Зенита» запретили общаться с соперниками и СМИ. Странное решение, но оно принесло свои плоды. В третьем матче серии сине-бело-голубые размочили счет в серии, забрав очень сложную концовку. Ее героями стали Томас Эртель и Трент Фрайзер. На двоих они набрали 32 очка и 11 передач, совершив львиную долю результативных действий в четвертой четверти (к ней хозяева подошли с преимуществом «+3»). К тому же Чави Паскуалю наконец-то удалось нейтрализовать Джалена Рейнольдса. Американский центровой закончил матч с показателем «-3».

Перед четвертой игрой Джален сменил прическу, но это не помогло. Рейнольдс потерялся при плотной опеке, а в середине третьей четверти на повышенных тонах побеседовал со своим тренером Велимиром Перасовичем. После этого на паркете он больше не появлялся. Впрочем, и нужды выпускать своего самого высокооплачиваемого игрока особо не было.

После равной первой половины «Зенит» просто катком прошелся по гостям. Эртель, перед матчем получивший награду лучшему дебютанту Единой лиги, вновь раздавал великолепные передачи (13 за игру) и сам здорово завершал (20 очков). В огне был и Фрайзер, забивавший один трехочковый за другим (6/8). Российский костяк команды максимально самоотверженно действовал в защите. У УНИКСа же со знаком плюс стоит отметить, пожалуй, только Георгия Жбанова, своими перехватами заводившего партнеров в первой половине.

Четвертая игра очень напоминала первую, когда УНИКС выиграл с преимуществом «+31». Сейчас уже сами казанцы выглядели откровенно слабо на фоне соперника.

Девонтей Кэйкок. БК «Локомотив-Кубань»

Достойная замена

В серии ЦСКА и «Локомотива-Кубани» пока все матчи проходят в острейшей борьбе. В Москве краснодарцы дважды смогли зайти в концовку и в итоге справедливо увезли одну победу. К тому же во второй игре травму голеностопа получил ключевой центровой команды Никола Милутинов. Серба, который является главным претендентом на приз MVP сезона, должен был подменить новичок команды Девонтей Кэйкок. И третья игра показала, что американский большой вполне способен закрыть образовавшуюся брешь. За 19 минут экс-игрок «Лейкерс» сделал дабл-дабл (13 очков и 12 подборов), а его команда уверенно контролировала ход матча. После третьей четверти армейцы выигрывали «+14», а «Локо» еще и остался без своего тренера Александра Секулича, получившего два технических фола.

В заключительной десятиминутке баскетболисты ЦСКА вроде бы все контролировали. Увеличили преимущество до 17 очков, но в последние шесть минут буквально развалились. Девон Акун-Перселл, Александр Щербенев и Окаро Уайт организовали рывок «Локо» 16-0, который полностью перевернул ход встречи. За 37 секунд до финальной сирены хозяева и вовсе вышли вперед, после точного штрафного Криса Хортона (82:81). Этот бросок в итоге и стал победным. В оставшееся время Каспер Уэйр и Никита Курбанов не реализовали свои попытки.

После матча Эмил Райкович заявил, что его команда потерпела стыдное поражение. «Пропускать 31 очко за 10 минут — непозволительно». Баскетболисты услышали призыв своего тренера, проведя четвертую игру гораздо более дисциплинированно. Вновь порадовал Кэйкок (16 очков + 10 подборов), а в концовке ключевые броски попали — Уэйр и набирающий форму Алексей Швед. ЦСКА повел «+7» за минуту до конца и на этот раз сохранил лидерство. «Благодарю своих игроков за борьбу и болельщиков за фантастическую поддержку, — отметил после четвертого матча наставник «Локо» Александр Секулич. — Рассчитываем на аналогичную атмосферу, когда серия вернется в Краснодар. И изо всех сил постараемся преподнести приятный сюрприз нашим болельщикам».

Промежуточные итоги серии подвела генеральный директор Лиги ВТБ Илона Корстин.

— Мне нравится упорная борьба в обоих полуфинальных сериях, — отметила «СЭ» Илона Корстин. — Борьба, эмоциональный накал, непредсказуемость. Я рада, что мы приняли решение играть полуфиналы до четырех побед. Это дает возможность болельщикам и экспертам увидеть больше качественного баскетбола. Если говорить про серию УНИКСа и «Зенита», то мне кажется, что очень многое определит пятый матч в Казани. Кто его выиграет, тот и получит большое психологическое преимущество. Отмечу, что обе команды пока лучше играют дома. В Казани УНИКС выглядел очень монолитно, играя с позиции силы. В Петербурге все изменилось. «Зенит» при поддержке своих болельщиков был заметно сильнее, особенно в четвертой игре.

— В серии «Зенита» и УНИКСа ожидалась упорная борьба. «Локо» удивил вас?

— Удивил. Но мне кажется, что этому есть объяснение. Во-первых, ЦСКА потерял Николу Милутинова, а Алексей Швед долго восстанавливался после травмы. Сейчас он не в оптимальных кондициях. Ему тяжело влиться в командную игру после продолжительного перерыва. Во-вторых, «Локомотив-Кубань» набрал обороты, подойдя к этой серии на пике формы. У них очень грамотно подобраны иностранцы. В целом клубный менеджмент принимал грамотные решения по ходу сезона. Например, подписали легионеров не сразу, а во второй части сезона, но все сделали по правилам, уложились в трансферное окно. Иностранцы усилили игру команды. В то же время молодые игроки набрались опыта по ходу сезона. Они играли с большим желанием, с горящими глазами, как и сейчас, но совершали большое количество ошибок. Были потери, необдуманные решения, неподготовленные атаки. Сейчас такое ощущение, что буквально за этот сезон они спрогрессировали. Перестали совершать роковые ошибки в концовке. И качество игры «Локомотива» заметно выросло.

— Команды, не попавшие в плей-офф, завершили сезон в конце марта. В следующем году тоже не будет еврокубков. В связи с этим нет желания увеличить количество игр в чемпионате?

— Мы над этим работаем. У нас есть несколько вариантов, которые мы продумываем и которые будем обсуждать с клубами. Думаю, что клубы поддержат наше предложение.