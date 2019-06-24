Зубков стал игроком "Зенита"

Форвард Андрей Зубков подписал трехлетний контракт с "Зенитом", информирует официальный Твиттер питерцев. Ранее стало известно, что 27-летний россиянин покинул "Химки".

В предыдущем сезоне форвард набирал по 4,5 очка, 2,2 подбора и 1 передаче в Евролиге и по 6 очков, 2,3 подбора и 1,5 передачи в Единой лиге ВТБ.

​– Андрей Зубков – опытный игрок, прошедший через Евролигу, Еврокубок и национальную сборную. В тоже время у Андрея отличный баскетбольный возраст, хорошие амбиции и большой потенциал, который мы вместе постараемся реализовать в "Зените", – приводит слова генерального директора "Зенита" Александра Церковного пресс-служба клуба.

Андрей Зубков переходит в «Зенит»!



Контракт с форвардом рассчитан на три года.

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Andrey Zubkov in Zenit! The contract with the forward is for three years.#Zenitbasket pic.twitter.com/FkG1iuYoVu — БК «Зенит» (@zenitbasket) 24 июня 2019 г.

Андрей Зубков покинул "Химки"