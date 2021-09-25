«Зенит» заявил Коннера Фрэнкэмпа на Единую лигу ВТБ
Травма разыгрывающего Шабазза Напьера изменила планы руководства «Зенита» по девятому «лишнему» легионеру для участия в Единой лиге ВТБ (можно заявить только восемь). Изначально таким игроком был другой американский разыгрывающий Коннер Фрэнкэмп.
По информации «СЭ», сегодня «Зенит» дозаявил Фрэнкэмпа. По всей видимости, вместо Напьера, который может не сыграть до Нового года.
Сезон-2020/21 Фрэнкэмп провел за испанскую «Мурсию». В 25 матчах ACB в среднем он набирал по 15,7 очка, 3,5 передачи и 2,2 подбора. До этого 26-летний баскетболист выступал в Греции за «Ретимно» и в Болгарии за «Берое».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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