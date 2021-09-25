«Зенит» заявил Коннера Фрэнкэмпа на Единую лигу ВТБ

Травма разыгрывающего Шабазза Напьера изменила планы руководства «Зенита» по девятому «лишнему» легионеру для участия в Единой лиге ВТБ (можно заявить только восемь). Изначально таким игроком был другой американский разыгрывающий Коннер Фрэнкэмп.

По информации «СЭ», сегодня «Зенит» дозаявил Фрэнкэмпа. По всей видимости, вместо Напьера, который может не сыграть до Нового года.

Сезон-2020/21 Фрэнкэмп провел за испанскую «Мурсию». В 25 матчах ACB в среднем он набирал по 15,7 очка, 3,5 передачи и 2,2 подбора. До этого 26-летний баскетболист выступал в Греции за «Ретимно» и в Болгарии за «Берое».