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ЦСКА разгромил «Зелена-Гуру»

16:49
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ЦСКА на своей площадке разгромил «Зелена-Гуру» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Московский клуб победил со счетом 105:71.

В составе армейцев дабл-дабл сделал Габриэль Лундберг, набравший 12 очков и отдавший 10 результативных передач. Его одноклубник Торнике Шенгелия записал в свой актив 14 очков. У польского клуба самым результативным стал Ярослав Зисковски (14).

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Зелена-Гура» — 105:71 (23:18, 23:19, 26:20, 33:14)

26 сентября. Москва. «Мегаспорт».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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