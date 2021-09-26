ЦСКА разгромил «Зелена-Гуру»
ЦСКА на своей площадке разгромил «Зелена-Гуру» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Московский клуб победил со счетом 105:71.
В составе армейцев дабл-дабл сделал Габриэль Лундберг, набравший 12 очков и отдавший 10 результативных передач. Его одноклубник Торнике Шенгелия записал в свой актив 14 очков. У польского клуба самым результативным стал Ярослав Зисковски (14).
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Зелена-Гура» — 105:71 (23:18, 23:19, 26:20, 33:14)
26 сентября. Москва. «Мегаспорт».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2021-2022/
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