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«Нижний Новгород» за неделю объявил о переходе Ларсона и расторжении с ним контракта

03:27
Тайлер Ларсон.
Тайлер Ларсон.
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«Нижний Новгород» объявил о переходе защитника Тайлера Ларсона. 29-летний американец подписал контракт до конца этого сезона. В прошлом сезоне он играл в Германии за «Брозе Бамберг».

«Записывайте еще одного парня в состав «Нижнего Новгорода» — это Тайлер Ларсон, американский защитник (29 лет, 191 см). Соглашение с ним рассчитано до конца сезона», — говорится в сообщении клуба в Instagram.

Однако в пятницу, 24 сентября, клуб объявил о том, что Ларсон не сможет играть за «Нижний Новгород».

«Американский защитник Тайлер Ларсон, ранее подписавший контракт с «Нижним Новгородом», не сыграет за наш клуб. Ему поступило предложение от другой команды, и по согласованию сторон соглашение с «НН» было расторгнуто», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Дополнительная информация:

http://www.nn-basket.ru/news/?ELEMENT_ID=32897

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Евгений Козинов все материалы автора

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