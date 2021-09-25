«Нижний Новгород» за неделю объявил о переходе Ларсона и расторжении с ним контракта
«Нижний Новгород» объявил о переходе защитника Тайлера Ларсона. 29-летний американец подписал контракт до конца этого сезона. В прошлом сезоне он играл в Германии за «Брозе Бамберг».
«Записывайте еще одного парня в состав «Нижнего Новгорода» — это Тайлер Ларсон, американский защитник (29 лет, 191 см). Соглашение с ним рассчитано до конца сезона», — говорится в сообщении клуба в Instagram.
Однако в пятницу, 24 сентября, клуб объявил о том, что Ларсон не сможет играть за «Нижний Новгород».
«Американский защитник Тайлер Ларсон, ранее подписавший контракт с «Нижним Новгородом», не сыграет за наш клуб. Ему поступило предложение от другой команды, и по согласованию сторон соглашение с «НН» было расторгнуто», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю