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Сегодня, 18:59

«Локомотив-Кубань» с крупным счетом победил «Автодор»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Локомотив-Кубань» с крупным счетом победил «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда из Краснодара взяла верх со счетом 106:83.

«Локомотив-Кубань» занял итоговое четвертое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав 11 побед в 18 играх.

«Автодор» располагается на шестой строчке с 9 победами после 18 матчей.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Автодор» (Саратов) — 106:83 (21:19, 33:20, 25:24, 27:20)

16 апреля.

БК Автодор
БК Локомотив-Кубань
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