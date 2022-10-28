«Зенит» с разгромным счетом обыграл «Минск» и одержал пятую победу подряд

Читать «СЭ» в

«Зенит» обыграл «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 91:53.

Самым результативным игроком в составе питерской команды стал Томас Эртель, набравший 13 очков. В составе минского клуба — Владислав Близнюк (15 очков).

«Зенит» продлил победную серию до пяти матчей подряд и занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Минск» занимает последнее, 12-е, место.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — МИНСК (Минск) — 91:53 (20:17, 27:11, 22:13, 22:12)