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Сегодня, 14:55

«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» с разницей в 39 очков

Виктория Кравченко
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«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в домашнем матче второго этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ — 106:67.

У победителей 24 очка набрал Кайл Курич, а Томас Эртель оформил дабл-дабл из 21 очка и 12 результативных передач.

«Локомотив» прервал серию из трех побед подряд и идет третьим в турнирной таблице, «Зенит» занимает четвертую строчку.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 106:67 (29:20, 20:24, 20:11, 37:12)

11 февраля. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена»

БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
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