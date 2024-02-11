Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:38

ЦСКА проиграл «Парме» и потерпел второе поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

ЦСКА на выезде уступил «Парме» в матче второго этапа группы А Единой лиги ВТБ — 80:84.

Самым результативным игроком встречи стал форвард армейцев Амат М'Бай, набравший 18 очков.

ЦСКА потерпел второе поражение подряд, но продолжает лидировать в группе А Единой лиги ВТБ. «Парма» остается последней в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

«Парма-Пари» (Пермь) — ЦСКА (Москва) — 84:80 (20:19, 25:14, 21:20, 18:27)

П: Риз (17), Брайс (16), Джонсон (15), Платунов (10)

Ц: М'Бай (18), Жан-Шарль (14), Тримбл (13), Уэйр (13)

11 февраля. Пермь. «УДС Молот»

Баскетбол
БК Парма (Пермь)
БК ЦСКА
8
4
Читайте также
Тьяго Алькантара получил повреждение в первом же матче за 10 месяцев
100-летний дайвер из Ирана Аскари выступил на ЧМ в Дохе
В МИД РФ не исключили утрату переданного Украине скифского золота
В Кремле допустили тяжелое восприятие Западом исторической части интервью Путина
Российские десантники установили флаг РФ в освобожденном селе Веселое в ДНР
В ФРГ сообщили о сравнении Шольца в Вашингтоне с собакой Байдена
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» с разницей в 39 очков
Новости
RSS RSS
Все новости