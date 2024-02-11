ЦСКА проиграл «Парме» и потерпел второе поражение подряд
ЦСКА на выезде уступил «Парме» в матче второго этапа группы А Единой лиги ВТБ — 80:84.
Самым результативным игроком встречи стал форвард армейцев Амат М'Бай, набравший 18 очков.
ЦСКА потерпел второе поражение подряд, но продолжает лидировать в группе А Единой лиги ВТБ. «Парма» остается последней в турнирной таблице.
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа А
«Парма-Пари» (Пермь) — ЦСКА (Москва) — 84:80 (20:19, 25:14, 21:20, 18:27)
П: Риз (17), Брайс (16), Джонсон (15), Платунов (10)
Ц: М'Бай (18), Жан-Шарль (14), Тримбл (13), Уэйр (13)
11 февраля. Пермь. «УДС Молот»
Новости