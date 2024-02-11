ЦСКА проиграл «Парме» и потерпел второе поражение подряд

ЦСКА на выезде уступил «Парме» в матче второго этапа группы А Единой лиги ВТБ — 80:84.

Самым результативным игроком встречи стал форвард армейцев Амат М'Бай, набравший 18 очков.

ЦСКА потерпел второе поражение подряд, но продолжает лидировать в группе А Единой лиги ВТБ. «Парма» остается последней в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

«Парма-Пари» (Пермь) — ЦСКА (Москва) — 84:80 (20:19, 25:14, 21:20, 18:27)

П: Риз (17), Брайс (16), Джонсон (15), Платунов (10)

Ц: М'Бай (18), Жан-Шарль (14), Тримбл (13), Уэйр (13)

11 февраля. Пермь. «УДС Молот»