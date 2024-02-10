Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:53

УНИКС обыграл «Енисей» и одержал пятую победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

УНИКС дома победил «Енисей» в матче второго этапа группы А в Единой лиге ВТБ — 107:84.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Эрик Грин, набравший 31 очко.

УНИКС занимает второе место в группе А Единой лиги ВТБ. «Енисей» идет пятым в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

УНИКС (Казань) — «Енисей» (Красноярск) — 107:84 (23:18, 36:24, 32:18, 16:24)

У: Грин (31), Димитриевич (17), Найт (17), Кулагин (11), Рейнольдс (11)

Е: Мартин (22), Ратэн-Мэйс (19)

10 февраля. Казань. «Баскет-Холл».

БК Енисей
БК УНИКС
0
Читайте также
Болельщики назвали Тутберидзе ключевой персоной фигурного катания
Тьяго Алькантара получил повреждение в первом же матче за 10 месяцев
Залужный сделал первое заявление с момента отстранения от должности главкома ВСУ
Министр обороны Норвегии призвал готовиться к конфликту с Россией
СК РФ подтвердил задержание экс-главы клиники «Медицина 24/7» Серебрянского
Эндокринолог назвала способ избавления от лишнего веса
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Самара» победила «Минск» в Единой лиге ВТБ
Новости
RSS RSS
Все новости