УНИКС обыграл «Енисей» и одержал пятую победу подряд

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УНИКС дома победил «Енисей» в матче второго этапа группы А в Единой лиге ВТБ — 107:84.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Эрик Грин, набравший 31 очко.

УНИКС занимает второе место в группе А Единой лиги ВТБ. «Енисей» идет пятым в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

УНИКС (Казань) — «Енисей» (Красноярск) — 107:84 (23:18, 36:24, 32:18, 16:24)

У: Грин (31), Димитриевич (17), Найт (17), Кулагин (11), Рейнольдс (11)

Е: Мартин (22), Ратэн-Мэйс (19)

10 февраля. Казань. «Баскет-Холл».