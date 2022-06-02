Центровой Елатонцев и форвард Шеянов перешли в основной состав «Локомотива-Кубани»

Центровой Кирилл Елатонцев и форвард Данил Шеянов официально переходят в основной состав «Локомотива-Кубани», сообщает пресс-служба клуба.

Елатонцев выступает в системе «Локо» с 2017 года, в прошлом сезоне был признан MVP Единой молодежной лиги. На счету игрока 9 матчей за основную команду.

Шеянов перешел в клуб в 2018 году, а в сезоне-2020/21 в возрасте всего 17 лет дебютировал за основу. Всего на счету игрока три матча за основную команду.

Сезон-2021/22 Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» завершил на четвертом месте.