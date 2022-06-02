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Сегодня, 22:45

Гендиректор «Зенита» считает, что баскетболисты его команды поверили в себя

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный подвел итоги шестого матча финальной серии Единой лиги ВТБ. Клуб из Сантк-Петербурга на своем паркете переиграл ЦСКА (82:63), сравняв счет в серии (82:63).

«Сегодня на площадке была настоящая команда, — отметил «СЭ» генеральный директор «Зенита» Александр Церковный. — Мы доказали свою силу духа в прошлой игре в Москве, когда смогли собраться после очень обидного поражения в овертайме. Многие бы, наверное, не смогли бы восстановиться ментально. Но мы всегда старались собрать коллектив, где бы парни всегда были друг за друга, никогда не опускали руки. Рад, что баскетболисты «Зенита» поверили в себя, поверили, что способны взять титул».

Решающий матч серии состоится 5 июня в Москве.

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