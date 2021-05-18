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Форвард «Локомотива» Херви объяснил причины поражения от УНИКСа

18 мая 2021, 23:55
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Форвард «Локомотива-Кубань» Кевин Херви прокомментировал поражение от УНИКСа (87:98) в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

Перед игрой краснодарская команда лишилась еще одного важного игрока — Найджела Уильямса-Госса. Ранее из строя выбыли MVP регулярного сезона Мантас Калниетис и капитан команды Станислав Ильницкий.

«В нашей команде собраны настоящие бойцы, — сказал «СЭ» Херви. — Наши молодые игроки сделали шаг вперед сегодня, оказав очень серьезную помощь команде во время камбэка («Локо» отыграл отставание в 19 очков в заключительной четверти — Прим. «СЭ»). Я пытался сделать все, что в моих силах, но это не главное. Важно, что каждый игрок сегодня выложился на максимум. Да, сегодня нам не удалось победить, но мы сделаем правильные выводы и ко второй игре подойдем намного лучше!»

Вторая игра серии состоится 20 мая.

(Тимур Ганеев)

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