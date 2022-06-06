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Сегодня, 10:19

Защитник «Зенита» Лойд продолжит карьеру в «Монако»

Иван Шитик
Корреспондент
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Атакующий защитник «Зенита» Джордан Лойд договорился о контракте с «Монако». Соглашение рассчитано на два года, сообщает Eurohoops.

28-летний игрок получит зарплату около миллиона евро, также в соглашении будет опция досрочного расторжения для обеих сторон.

Американец покидает России после победы петербургской команды над ЦСКА (4-3) в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Ранее также сообщалось, что «Монако» подпишет трехлетний контракт с бывшим форвардом УНИКСа Джоном Брауном.

БК Зенит
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