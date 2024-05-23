Защитник УНИКСа провел решающий матч полуфинала с травмой.

Эрик Грин был подписан в УНИКС на замену уехавшему в Китай Дэрилу Мэйкону. И опытный снайпер сполна оправдывает доверие руководства казанцев. Грин входит в топ-5 лучших снайперов команды и очень здорово проявил себя в полуфинальной серии с «Локомотивом-Кубань» (4-3). В решающей игре Эрик набрал 17 очков, хотя выходил на паркет с повреждением.

После матча в Казани Эрик ответил на вопросы «СЭ». Отметил силу соперника по финалу и похвалил казанских болельщиков.

Дмитриевич очень любит большие матчи, всегда проводит их на высоком уровне

— Победа над «Локо» была добыта только в седьмом матче. Что скажете о сопернике?

— У них очень сильная, организованная команда. Видно, что Александр Секулич проделал огромную работу, поэтому выиграть у них серию было очень непростой задачей. Пришлось выложиться на полную, чтобы победить в седьмой игре. Все решило несколько точных попаданий на последней минуте. В «Локо» играют два моих близких друга — Карвел Андерсон и Патрик Миллер. Они тоже были достойны финала, но мы оказались немного сильнее.

— Слышал, что вы играли этот матч на уколах. Это правда?

— Да, это так. У меня есть повреждение, но я сразу сказал, что хочу принять участие в седьмом матче. Решалась судьба сезона: мы выходим в финал или только в серию за третье место. Разница огромная. Поэтому я должен был быть рядом со своими партнерами. Рад, что смог реализовать свои броски, и надеюсь, что смогу сыграть в финальной серии.

— Суперигра Ненада Дмитриевича стала Х-фактором матча. Что скажите про лидерские качества македонского разыгрывающего?

— Нено — особенный игрок. Он очень любит большие матчи, всегда проводит их на высоком уровне. Мы пытались поддерживать его, брать игру на себя, когда Дмитриевича особенно плотно опекали. Это общая победа, но Нено внес в нее огромный вклад. Его уверенность впечатляет.

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Мы готовы к финальной битве с ЦСКА

— Впереди серия с ЦСКА. Что скажете о сопернике?

— Это великая команда, отличная организация. В своей карьере я много раз играл против ЦСКА, и сейчас очень интересно встретиться именно с этой командой в финале. У них хватает топ-исполнителей, но мы готовы к битве, несмотря на то что провели на одну игру больше в полуфинале.

— Но у вас не будет Исмаэля Бако, вы играли на уколах с «Локо»...

— Нам тяжело без Бако, он очень важный игрок в нашей системе, дает много энергии в защите и в нападении. Надеюсь, что он поможет нам в финальной серии.

— До первой игры с ЦСКА осталось всего несколько дней. Команда успеет восстановиться?

— Сейчас все игроки нацелены на защиту титула, понимают, что до трофея осталось выиграть всего четыре матча. Фактор усталости в таком случае отходит на второй план. К тому же у нас собрано много опытных игроков, все понимают, как восстанавливаться в короткие сроки.

Понимаю, что ЦСКА преобразился после смены тренера. Они стали гораздо жестче действовать в защите, в ряде матчей остановили мощное нападение «Зенита». Каспер Уэйр может поймать кураж, Мело Тримбл и Амат Мбай очень опасны, Джекири забирает много подборов в нападении... Нам точно будет непросто. Это будет тяжелая серия, но у нас есть хорошие шансы победить.

— Вы уже девять месяцев живете в Казани. Как себя здесь чувствуете?

— Великолепно. Тут очень приветливые люди, мне нравится местная еда, у нас отличные условия для тренировок, прекрасный зал. Я очень рад, что принял приглашение УНИКСа летом 2023-го. А если получится выиграть трофей, то вообще будет прекрасно.

— Что скажете про местных болельщиков?

— Я играл в «Олимпиакосе» и «Фенербахче», где очень крутые болельщики, одни из лучших в мире. В УНИКСе тоже прекрасная поддержка фанатов. Играть в переполненном «Баскет-холле» — большое удовольствие. Очень надеюсь, что на всех матчах серии с ЦСКА будет аншлаг. Так что приглашаю всех наших фанатов на два ближайших матча.