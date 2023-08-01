Защитник Никола Ребич подписал контракт с «Самарой»

Защитник Никола Ребич стал игроком «Самары». Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с игроком рассчитан на один сезон.

С ноября 2022 года Ребич играл за «Нижний Новгород». На его счету 20 матчей в Единой лиге ВТБ, в которых он в среднем набирал 7 очков, делал 2,1 подбора и 3,9 передачи.

28-летний Ребич — двукратный чемпион Сербии (2015 и 2016) и двукратный чемпион Адриатической лиги (2015 и 2016).

Защитник выступал за сборные Сербии различных возрастов. Он является победителем чемпионата Европы U20 (2015) и бронзовым призером чемпионатов Европы U18 (2012) и U20 (2014).