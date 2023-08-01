Белорусский форвард Салаш покинул «Нижний Новгород»

Белорусский тяжелый форвард Максим Салаш покинул «Нижний Новгород» по истечении срока действия контракта, сообщает пресс-служба клуба.

Салаш присоединился к команде в августе 2022 года. В сезоне-2022/23 Единой лиги ВТБ форвард принял участие в 41 матче, средняя статистика — 10,0 очка, 5,0 подбора и 0,9 передачи. В прошедшем сезоне он вместе с «Нижним Новгородом» выиграл Кубок России.

По информации СМИ, 27-летний игрок договорился о подписании контракта с французским «Бурком».