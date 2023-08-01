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Сегодня, 07:45

Белорусский форвард Салаш покинул «Нижний Новгород»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Белорусский тяжелый форвард Максим Салаш покинул «Нижний Новгород» по истечении срока действия контракта, сообщает пресс-служба клуба.

Салаш присоединился к команде в августе 2022 года. В сезоне-2022/23 Единой лиги ВТБ форвард принял участие в 41 матче, средняя статистика — 10,0 очка, 5,0 подбора и 0,9 передачи. В прошедшем сезоне он вместе с «Нижним Новгородом» выиграл Кубок России.

По информации СМИ, 27-летний игрок договорился о подписании контракта с французским «Бурком».

Источник: https://t.me/nn_basket/2778
БК Нижний Новгород
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