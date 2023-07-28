«Автодор» подписал игрока сборной Сербии Душана Беслача

Игрок сборной Сербии Душан Беслач стал игроком «Автодора». Саратовский клуб достиг соглашения с командой «Войводина» о переходе тяжелого форварда.

С 24-летним игроком заключен двухлетний контракт, сообщает пресс-служба клуба. Сейчас игрок вместе с национальной сборной готовится к чемпионату мира по баскетболу.

В прошедшем сезоне в составе сербского клуба баскетболист набирал в среднем 21,6 очка при 41,3 процента точности трехочковых бросков, делал 7,1 подбора и 1,3 передачи. По итогам чемпионата Сербии-2022/23 Душан был признан самым ценным игроком и лучшим форвардом сезона, а также вошёл в символическую сборную лиги.