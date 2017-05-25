Василий Карасев: "Зенит" не справился со Шведом"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после первого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против "Химок" (99:95) заявил, что его команда не справилась с лидером соперника Алексеем Шведом. Второй матч серии до трех побед пройдет в Санкт-Петербурге 27 мая.

– Это была очень важная игра, не хотелось терять преимущество домашней площадки, – цитирует "Р-Спорт" Карасева. – Где-то не справились со Шведом, конечно, в отсутствие (Демонте) Харпера, который заболел у нас.

Где-то просто не справлялись в ногах один в один. Понятно, что против такой забивающей команды, как "Химки", сложно что-то сделать, все перекрыть невозможно. Но после атак соперника мы обязаны брать подбор.