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Сегодня, 21:55

Вадеева была бы рада, если бы Швед перешел в «Црвену Звезду»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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MVP Премьер-лиги-2022/23, капитан сборной России по баскетболу Мария Вадеева в интервью «СЭ» призналась, что ей очень интересно, где продолжил карьеру Алексей Швед.

«Очень странно, что ему не предлагают остаться в России, — подчеркнула «СЭ» Вадеева. — Очень хороший игрок, сильнее 99% приезжающих легионеров. Видимо, все дело в высокой зарплате. Мне бы хотелось, чтобы Алексей перешел в «Црвену Звезду». Будет классно, если русский игрок вновь будет зажигать в Евролиге».

Прошедший сезон Швед провел в ЦСКА, в среднем набирая 16,6 очка, 7,8 передачи и 3,5 подбора.

Мария Вадеева и&nbsp;Екатерина Гамова. «Женский баскетбол в России не популярен, в Москве меня путают с Гамовой». Интервью Вадеевой
Мария Вадеева
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