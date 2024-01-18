Швед готов вернуться в Единую лигу ВТБ для участия в плей-офф

Российский защитник «Шаньси» Алексей Швед ответил на вопрос о том, готов ли он вернуться в Единую лигу ВТБ для участия в плей-офф турнира.

«Исключаю ли возможность сыграть в плей-офф Единой лиги ВТБ? Я всю свою карьеру был открыт для предложений. Если на связь выйдет хорошая команда, предложит достойный контракт, то почему бы и нет. Я готов», — приводит слова Шведа «Российская газета».

35-летний баскетболист ранее играл в Единой лиге ВТБ за «Химки», московское «Динамо» и ЦСКА. С армейцами он четыре раза выигрывал чемпионат России (2007/08, 2008/09, 2010/11, 2011/12).