Во вторник утром, 21 сентября в Белграде прошли похороны Душана Ивковича. Прославленный сербский тренер скончался в прошлый четверг в возрасте 77 лет.

Гроб несли президент Федерации баскетбола Сербии Предраг Данилович, главный тренер «Партизана» Желько Обрадович, бывший игрок Ивковича Жарко Паспаль, легенда «Сакраменто» Владе Дивац, бывший игрок и тренер Юре Здовц, а также член Зала славы Дино Раджа.

На похоронах также присутствовали бывшие подопечные Ивковича Вассилис Спанулис и Марко Кешель, легенда ЦСКА Теодорос Папалукас, бывший помощник тренера Милан Томич и владельцы «Олимпиакоса» Панайотис и Георгиос Аггелопулосы.

Ивкович является одним из самых успешных тренеров в европейском баскетболе. С разными командами он выигрывал чемпионаты Югославии, Греции и России, дважды становился победителем Евролиги с «Олимпиакосом» (1997, 2012). Со сборной Югославии он стал чемпионом мира (1990), трехкратным чемпионом Европы (1989, 1991, 1995), завоевал серебро на Олимпиаде-1988. Сборную Сербии Ивкович привел к серебру чемпионата Европы — 2009.

С 2002 по 2005 год серб работал с ЦСКА, с 2005 по 2007 год — с московским «Динамо». Он трижды приводил ЦСКА к победе в чемпионате России. «Динамо» под его руководством стало победителем Кубка УЛЕБ (ныне Еврокубок).

Его последними клубом был турецкий «Эфес». Тренерскую карьеру Ивкович завершил в 2016 году.