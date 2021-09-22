Медведев заявил, что «Зенит» сыграет несколько матчей в Ледовом дворце
Председатель совета директоров баскетбольного «Зенита» Александр Медведев рассказал, где будут проходить домашние матчи сине-бело-голубых в новом сезоне.
— Несмотря на все ограничения презентация команды была очень эмоциональной, — заявил «СЭ» Александр Медведев. — Участвовала группа поддержки и 10-летние мальчишки, которые продемонстрировали очень неплохой уровень владения мячом. Плюс как всегда впечатляющая речь нашего тренера Хавьера Паскуаля. Он не льет воду, а говорит в цель. Какие задачи стоят, что он требует от игроков и что мы будем демонстрировать нашим болельщикам. В баскетболе болельщики играют особую роль из-за близости к паркету. Их поддержка очень важна. Надеюсь, что ограничения будут постепенно снижаться и в ближайшее время мы увидим полные трибуны на «Сибур Арене», «Юбилейном» и «Ледовом дворце», где мы намерены провести несколько матчей. Поэтому нас ждет интересный сезон. У нас отличная команда, тренерский штаб, который умеет и тактически, и стратегически подготовить коллектив. Вижу, что у ребят горят глаза, они ждут начала сезона. Поэтому болеем за наших.
Ледовый дворец вмешает 12,3 тысячи зрителей. На этой арене свои домашние матчи проводит хоккейный СКА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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