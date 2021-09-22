Медведев заявил, что «Зенит» сыграет несколько матчей в Ледовом дворце

Председатель совета директоров баскетбольного «Зенита» Александр Медведев рассказал, где будут проходить домашние матчи сине-бело-голубых в новом сезоне.

— Несмотря на все ограничения презентация команды была очень эмоциональной, — заявил «СЭ» Александр Медведев. — Участвовала группа поддержки и 10-летние мальчишки, которые продемонстрировали очень неплохой уровень владения мячом. Плюс как всегда впечатляющая речь нашего тренера Хавьера Паскуаля. Он не льет воду, а говорит в цель. Какие задачи стоят, что он требует от игроков и что мы будем демонстрировать нашим болельщикам. В баскетболе болельщики играют особую роль из-за близости к паркету. Их поддержка очень важна. Надеюсь, что ограничения будут постепенно снижаться и в ближайшее время мы увидим полные трибуны на «Сибур Арене», «Юбилейном» и «Ледовом дворце», где мы намерены провести несколько матчей. Поэтому нас ждет интересный сезон. У нас отличная команда, тренерский штаб, который умеет и тактически, и стратегически подготовить коллектив. Вижу, что у ребят горят глаза, они ждут начала сезона. Поэтому болеем за наших.

Ледовый дворец вмешает 12,3 тысячи зрителей. На этой арене свои домашние матчи проводит хоккейный СКА.