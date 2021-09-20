Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

УНИКС заключил контракт с бывшим форвардом «Юты»

17:00
Теги:

УНИКС заключил соглашение до конца сезона-2021/22 с 25-летним американским форвардом Джарреллом Брэнтли, информирует пресс-служба клуба.

Нынешний сезон станет для выпускника университета Чарльстона третьим в профессиональном баскетболе. Первые два новичок УНИКСа провел в «Юте Джаз».

В минувшем чемпионате НБА американский форвард принял участие в 31 игре за «Юту», в среднем набирая 2,3 очка, а также делая 1 подбор и отдавая 0,5 передачи за 5 минут на паркете.

Дополнительная информация:

https://vk.com/unicsbasket

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Российский новичок разрывает всех за океаном — у него шесть голов в трех матчах. Но готов ли он к НХЛ?
Россиянка, засудившая наших гимнасток в Токио, лишится своей должности. Ее сняли с выборов в FIG
«Через боль можно переступить. Но если в голове заскок — ты себя не контролируешь». Советская гимнастка — против хейтеров Байлз
«Рубин» — «Зенит»: онлайн трансляция матча чемпионата России
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд