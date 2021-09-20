УНИКС заключил контракт с бывшим форвардом «Юты»
УНИКС заключил соглашение до конца сезона-2021/22 с 25-летним американским форвардом Джарреллом Брэнтли, информирует пресс-служба клуба.
Нынешний сезон станет для выпускника университета Чарльстона третьим в профессиональном баскетболе. Первые два новичок УНИКСа провел в «Юте Джаз».
В минувшем чемпионате НБА американский форвард принял участие в 31 игре за «Юту», в среднем набирая 2,3 очка, а также делая 1 подбор и отдавая 0,5 передачи за 5 минут на паркете.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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