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Сегодня, 21:14

«Уралмаш» подписал защитника Гарретта Невельса

Ана Горшкова
Корреспондент
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Новый клуб Единой лиги ВТБ «Уралмаш» объявил о подписании контракта с защитником Гарреттом Невельсом.

Соглашение с 30-летним игроком рассчитано на один сезон.

Американец стал вторым легионером в екатеринбургской команде. Первый — Джавонте Даглас, который этим летом заключил контракт на два года.

Невельс провел прошлый сезон за польский «Трэфл Сопот», с которым стал обладателем Кубка Польши и MVP турнира. Показатели защитника в сезоне-2022/23 составили 14,0 очка, 3,2 передачи и 1,6 перехвата в среднем за матч.

баскетбол
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