Защитник Найт продолжит играть за УНИКС до конца сезона-2023/24

Защитник Маркос Найт продолжит играть за УНИКС, сообщает пресс-служба клуба.

Руководство УНИКСа воспользовалось опцией в контракте игрока и продлило сотрудничество до конца сезона-2023/24.

Весной 2023 года 33-летний американец перешел в Казань из «Самары». В составе УНИКСа Найт провел 16 матчей, в среднем набирая 10,5 очка, делая 3,8 подбора, раздавая 3,5 результативные передачи и совершая 1,3 перехвата за 27:36 минуты на площадке. С командой он стал чемпионом Единой лиги ВТБ.