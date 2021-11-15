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УНИКС заключил контракт с Тиммой на месяц. Соглашение могут продлить до конца сезона

21:15
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УНИКС заключил соглашение с 29-летним форвардом Янисом Тиммой, сообщает сайт казанцев. Соглашение с латвийским форвардом рассчитано на один месяц с опцией продления до конца сезона.

Последние два года новичок УНИКСа провел в подмосковных «Химках», набирая в прошлом сезоне Евролиги 7,1 очка и 2,8 подбора за 24,9 минуты на паркете и 6,8 очка, 2,4 подбора за 24,6 минуты в Единой лиге ВТБ.

После «Химок» Тимма пробовался в летней лиге НБА, где играл за «Орландо Мэджик». Его средняя статистика — 7 очков и 3,4 подбора.

Дополнительная информация:

https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=yanis-timma--v-unikse

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Иван Шитик все материалы автора
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