УНИКС заключил контракт с Тиммой на месяц. Соглашение могут продлить до конца сезона
УНИКС заключил соглашение с 29-летним форвардом Янисом Тиммой, сообщает сайт казанцев. Соглашение с латвийским форвардом рассчитано на один месяц с опцией продления до конца сезона.
Последние два года новичок УНИКСа провел в подмосковных «Химках», набирая в прошлом сезоне Евролиги 7,1 очка и 2,8 подбора за 24,9 минуты на паркете и 6,8 очка, 2,4 подбора за 24,6 минуты в Единой лиге ВТБ.
После «Химок» Тимма пробовался в летней лиге НБА, где играл за «Орландо Мэджик». Его средняя статистика — 7 очков и 3,4 подбора.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=yanis-timma--v-unikse
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