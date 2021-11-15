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«Парма» разгромила на выезде «Калев»

21:40
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«Парма» победила «Калев» в матче Единой лиги ВТБ. Пермяки в гостях выиграли со счетом 80:53.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Калев» (Таллин) — «Парма» (Пермь) — 53:80 (16:22, 8:23, 15:18, 14:17)

15 ноября.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора
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