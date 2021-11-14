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Тимма близок к подписанию контракта с УНИКСом

23:13
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Форвард Янис Тимма может стать игроком УНИКСа. Он близок к подписанию краткосрочного контракта с казанским клубом, сообщает инсайдер Донатас Урбонас.

Напомним, что Тимма, представлявший «Химки» в прошлом сезоне, провел последний матч за подмосковный клуб еще 18 февраля против «Басконии» в Евролиге. Проходила информация, что в марте Янис покинул команду из-за конфликта с главным тренером Андреем Мальцевым — 3 марта латыш разминался перед игрой с «Зелена-Гурой», но покинул арену без предупреждения, узнав о непопадании в стартовый состав.

Баскетболист провел 16 матчей за «Химки» в Евролиге-20/21, набирая 7,1 очка и 2,8 подбора за 24,9 минуты.

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Иван Шитик все материалы автора
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