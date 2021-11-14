Тимма близок к подписанию контракта с УНИКСом
Форвард Янис Тимма может стать игроком УНИКСа. Он близок к подписанию краткосрочного контракта с казанским клубом, сообщает инсайдер Донатас Урбонас.
Напомним, что Тимма, представлявший «Химки» в прошлом сезоне, провел последний матч за подмосковный клуб еще 18 февраля против «Басконии» в Евролиге. Проходила информация, что в марте Янис покинул команду из-за конфликта с главным тренером Андреем Мальцевым — 3 марта латыш разминался перед игрой с «Зелена-Гурой», но покинул арену без предупреждения, узнав о непопадании в стартовый состав.
Баскетболист провел 16 матчей за «Химки» в Евролиге-20/21, набирая 7,1 очка и 2,8 подбора за 24,9 минуты.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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