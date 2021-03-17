УНИКС расторг контракт с Егором Кулешовым
19:27
Форвард Егор Кулешов и УНИКС расторгли соглашение по обоюдному решению, информирует официальный сайт клуба 17 марта.
Баскетболист присоединился к казанской команде по ходу сезона-2020/21.
Он провел только один матч в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, выйдя на площадку на две минуты.
Дополнительная информация:
https://www.unics.ru/news/unics/?id=egor-kuleshov-pokidaet-kazan
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