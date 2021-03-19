ЦСКА обеспечил себе место в плей-офф Единой лиги ВТБ
15:32
ЦСКА досрочно вышел в плей-офф Единой лиги ВТБ, сообщает официальный Twitter турнира.
Армейцы гарантировали себе участие в плей-офф после победы «Локомотива-Кубани» над «Пармой».
? ЦСКА вышел в плей-офф Единой Лиги ВТБ 2021— VTB League (@VTBUL) March 19, 2021
Благодаря вчерашней победе «Локо» над «ПАРМОЙ» армейцы гарантировали себе участие в плей-офф. Ранее место в Топ-8 себе обеспечили УНИКС, «Зенит», «Зелена Гура» и «Локо». pic.twitter.com/yz4m69U0oh
Помимо ЦСКА, место в восьмерке лучших по итогам регулярного чемпионата обеспечили УНИКС, «Зенит», «Зелена-Гура» и «Локомотив-Кубань».
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