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ЦСКА обеспечил себе место в плей-офф Единой лиги ВТБ

15:32
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ЦСКА досрочно вышел в плей-офф Единой лиги ВТБ, сообщает официальный Twitter турнира.

Армейцы гарантировали себе участие в плей-офф после победы «Локомотива-Кубани» над «Пармой».

Помимо ЦСКА, место в восьмерке лучших по итогам регулярного чемпионата обеспечили УНИКС, «Зенит», «Зелена-Гура» и «Локомотив-Кубань».

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