ЦСКА обеспечил себе место в плей-офф Единой лиги ВТБ

ЦСКА досрочно вышел в плей-офф Единой лиги ВТБ, сообщает официальный Twitter турнира.

Армейцы гарантировали себе участие в плей-офф после победы «Локомотива-Кубани» над «Пармой».

? ЦСКА вышел в плей-офф Единой Лиги ВТБ 2021



Благодаря вчерашней победе «Локо» над «ПАРМОЙ» армейцы гарантировали себе участие в плей-офф. Ранее место в Топ-8 себе обеспечили УНИКС, «Зенит», «Зелена Гура» и «Локо». pic.twitter.com/yz4m69U0oh — VTB League (@VTBUL) March 19, 2021

Помимо ЦСКА, место в восьмерке лучших по итогам регулярного чемпионата обеспечили УНИКС, «Зенит», «Зелена-Гура» и «Локомотив-Кубань».