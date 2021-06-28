«Локомотив-Кубань» объявил о прекращении сотрудничества с защитником Мотовиловым

«Локомотив-Кубань» попрощался с защитником команды Григорием Мотовиловым.

«Мы приняли решение, в том числе учитывая позицию Григория. Он молодой, амбициозный игрок и не может довольствоваться тем временем, которое сегодня получает в команде. Контракт с Мотовиловым завершен, но, возможно, мы ставим лишь запятую, а не точку в сотрудничестве. При определенных обстоятельствах мы можем вновь увидеть его в составе «Локо», — цитирует пресс-служба президента «Локомотива-Кубань» Андрея Ведищева.

Мотовилов выступал в «Локомотиве» с лета 2019 года. В составе команды он провел 47 матчей. В прошлом сезоне баскетболист провел в Единой лиге ВТБ 25 матчей и набрал в среднем 2,5 очка за 8,3 минуты за игру.