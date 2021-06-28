«Локомотив-Кубань» объявил о прекращении сотрудничества с защитником Мотовиловым
«Локомотив-Кубань» попрощался с защитником команды Григорием Мотовиловым.
«Мы приняли решение, в том числе учитывая позицию Григория. Он молодой, амбициозный игрок и не может довольствоваться тем временем, которое сегодня получает в команде. Контракт с Мотовиловым завершен, но, возможно, мы ставим лишь запятую, а не точку в сотрудничестве. При определенных обстоятельствах мы можем вновь увидеть его в составе «Локо», — цитирует пресс-служба президента «Локомотива-Кубань» Андрея Ведищева.
Мотовилов выступал в «Локомотиве» с лета 2019 года. В составе команды он провел 47 матчей. В прошлом сезоне баскетболист провел в Единой лиге ВТБ 25 матчей и набрал в среднем 2,5 очка за 8,3 минуты за игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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